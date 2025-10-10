El Kun Agüero se pronunció sobre su rol como padre: “Volver a tener una hija, después de 16 años, es algo nuevo y empezar de cero”

Durante la Gala Anual de la Fundación Paolini, Sergio “Kun” Agüero se refirió a su presente personal y familiar. En diálogo con Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve, el exdelantero de la Selección Argentina compartió cómo transita la paternidad nuevamente, esta vez junto a Sofía Calzetti, madre de su hija Olivia.
A más de 16 años de haberse convertido en padre por primera vez con Gianinna Maradona, con quien tuvo a Benjamín, el Kun Agüero contó que esta nueva experiencia le permitió reconectarse con emociones que creía ya vividas: “Primero me cambió la vida Benja, con él aprendí a ser padre desde joven. Después me separé, pero siempre estuve con Benja a pesar de estar lejos”, explicó.
La nueva etapa familiar de Kun Agüero
El Kun Agüero aseguró que volver a tener un hijo tantos años después significó un cambio profundo en su rutina y una oportunidad para disfrutar desde otra perspectiva: “Volver a tener una hija, después de 16 años, es algo nuevo y empezar de cero. La verdad es que la estoy pasando muy bien”, expresó.
El exfutbolista también destacó el vínculo cercano que mantiene con su hijo mayor, quien hoy es un adolescente: “Benja es bastante sencillo. No le digo qué tiene que hacer, pero él sabe bien las consecuencias de exponerse tanto. Está enterado de todo y después es cuestión de cada uno”, comentó, dejando en claro que respeta las decisiones de su hijo en torno a la vida pública.
El manejo de la exposición mediática
Durante la charla, el Kun Agüero habló además sobre la exposición mediática que atraviesan quienes pertenecen al mundo del espectáculo y el deporte: “Quienes somos conocidos estamos todo el tiempo expuestos. Es una realidad y tenemos que asumirlo”, señaló, destacando que la privacidad es un límite que cada uno debe establecer.
“Cada uno decide qué exponer, como hijos o pareja. Cada uno es responsable”, concluyó el Kun Agüero, dejando en evidencia una mirada madura sobre la relación entre fama, familia y vida privada.