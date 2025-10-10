El Kun Agüero se pronunció sobre su rol como padre: “Volver a tener una hija, después de 16 años, es algo nuevo y empezar de cero”

Durante la Gala Anual de la Fundación Paolini, Sergio “Kun” Agüero se refirió a su presente personal y familiar. En diálogo con Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve, el exdelantero de la Selección Argentina compartió cómo transita la paternidad nuevamente, esta vez junto a Sofía Calzetti, madre de su hija Olivia.

Kun Agüero y su familia

A más de 16 años de haberse convertido en padre por primera vez con Gianinna Maradona, con quien tuvo a Benjamín, el Kun Agüero contó que esta nueva experiencia le permitió reconectarse con emociones que creía ya vividas: “Primero me cambió la vida Benja, con él aprendí a ser padre desde joven. Después me separé, pero siempre estuve con Benja a pesar de estar lejos”, explicó.

La nueva etapa familiar de Kun Agüero

El Kun Agüero aseguró que volver a tener un hijo tantos años después significó un cambio profundo en su rutina y una oportunidad para disfrutar desde otra perspectiva: “Volver a tener una hija, después de 16 años, es algo nuevo y empezar de cero. La verdad es que la estoy pasando muy bien”, expresó.

Kun Agüero y su hijo Benjamín

El exfutbolista también destacó el vínculo cercano que mantiene con su hijo mayor, quien hoy es un adolescente: “Benja es bastante sencillo. No le digo qué tiene que hacer, pero él sabe bien las consecuencias de exponerse tanto. Está enterado de todo y después es cuestión de cada uno”, comentó, dejando en claro que respeta las decisiones de su hijo en torno a la vida pública.

El manejo de la exposición mediática

Durante la charla, el Kun Agüero habló además sobre la exposición mediática que atraviesan quienes pertenecen al mundo del espectáculo y el deporte: “Quienes somos conocidos estamos todo el tiempo expuestos. Es una realidad y tenemos que asumirlo”, señaló, destacando que la privacidad es un límite que cada uno debe establecer.

Benjamín y Olivia

“Cada uno decide qué exponer, como hijos o pareja. Cada uno es responsable”, concluyó el Kun Agüero, dejando en evidencia una mirada madura sobre la relación entre fama, familia y vida privada.