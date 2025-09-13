Las fotos del primer cumpleaños de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Desde que se enteró que iba a ser papá por segunda vez, Sergio “Kun” Agüero comparte a diario la vida en familia y los pormenores de su intimidad. Con la popularidad que alcanzó durante su carrera como futbolista y luego su creciente oficio como gamer y youtuber, el ex Independiente pudo posicionarse como una de las figuras más queridas del ambiente. Este vínculo con su público logró que abra su lado más humano y le de paso a los fanáticos a participar de los eventos más tiernos de su familia.

Este sábado 13 de septiembre, el ex deportista celebró a lo grande el primer añito de Olivia, la hija que tuvo junto a la influencer Sofia Calzetti.

Cumpleaños de Olivia, la hija del Kun Agüero | Instagram

Así fue el cumpleaños de la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Un 13 de septiembre de 2024 llegaba a este mundo Olivia, la segunda hija del Kun Agüero y (primera) de Sofía Calzetti. Desde que se enteró de su existencia, la pareja comparte en sus redes sociales los momentos más icónicos de su dinámica familiar. En este caso, el exfutbolista y la creadora de contenidos celebraron el primer añito de la niña.

Olivia cumplió un año | Instagram

Las imágenes inmortalizaron un festejo lleno de ternura y emoción con una decoración de ensueño, donde los globos y los colores pasteles adornaron el ambiente. Un gran moño rosa con un arco lleno de estructuras curvas conformó el fondo ideal para resaltar a la pequeña homenajeada. Además, alrededor, se podían apreciar el nombre “Olivia” en letras doradas, cupcakes rosas y los banderines que colgaban de lado a lado. La torta de dos pisos estuvo ubicada en el centro de la escena donde la simpleza y la elegancia se selló con un lazo y una vela con el número uno colocadas en la parte superior.

Olivia, por su parte, se robó todas las miradas: con una blusa blanca manga larga y una vincha adornada y a tono creaba una imagen que se distribuía entre armonía en la colorimetría y la ternura del inolvidable momento. Sus padres, orgullosos de ver su crecimiento y sus pasos por la primera infancia, se colocaron al lado de ella mirándola mientras la chiquita aplaudía al compás del Feliz Cumpleaños, coronando una postal familiar perfecta.

Olivia junto al Kun Agüero y su madre | Instagram

En otra de los cuadros, se puede ver a Benjamín Agüero, el primogénito del Kun e hijo de Giannina Maradona, sumarse al festejo de su hermanita quien le sonreía mostrando su completa felicidad por el amor que le brindaron en este día tan especial para ella.

Posteo de Sofía Calzetti | Instagram

Las fotografías más lindas fueron compartidas en las redes sociales del Kun Agüero y de Sofía Calzetti. “No tengo palabras hijita, te amo tanto. Que seas siempre muy feliz”, escribió la influencer. Por su parte, el exdelantero del Manchester City también le dedicó unas palabras virtuales a la pequeña Olivia, mientras que a su vez la arrobó: “Feliz cumpleaños hija. Te amo”. Cabe destacar que la heredera de esta pareja de influencers ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, la cual es administrada por su madre.

NB