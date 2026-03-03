La China Ansa contó que su hija deberá ser operada

En los últimos dias, la China Ansa fue protagonista de una polémica que se generó alrededor de declaraciones de su esposo, Diego Mendoza, respecto a los inicios de su relación en plena pandemia. Sin embargo, la periodosta ahora atraviesa un momento de preocupación que va más allá de los rumores sino que se encuentra enfocada en la salud de su hija India, que deberá ser operada en los próximos días.

Qué le pasa a India, la hija de la China Ansa

La China Ansa se convirtió en una gran figura de la televisión y redes sociales, tanto por su labor como por su personalidad alegre y cautivadora. En Instagram creó una gran comunidad con quien comparte diversos aspectos de su vida, como cuestiones laborales como sobre la maternidad. Es en este contexto, que este martes, la periodista le compartió a sus seguidores como vienen sus días, complicados, junto a su hija India, de dos años.

"India arranca el jardín la próxima semana", contó la China e indicó que el retraso del comienzo de las clases para su hija se debe a que estos días está realizándole diverso estudios médicos, puntualmente los pre quirúrgicos, que se tratan de los análisis que se hacen previamente a una operación médica.

En esta línea, indicó que era por una "cirugía de amígdalas y adenoides". Generalmente, esta intervención la indican los profesionales cuando el niño puede presentar diversos síntomas como obstrucciones graves de las vías respiratorias, ronquidos, apnea del sueño e nfecciones crónicas como amigdalitis y otitis.

Por su parte, la China Ansa indico que se trata de una intervención que muchos niños tienen: "Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo son de gran ayuda". Asimismo, la mujer indicó que en los últimos días la niña está conciliando el sueño bien, que era una de las grandes preocupaciones de ella.

Semanas atrás, había contado que India no dormía bien y asistió a profesionales para determinar si se trataba de un tema de salud. “Identificó que India estaba manifestando algunas señales de advertencia. Como por ejemplo que mi hija roncaba mucho al dormir, pasaba muchas horas del día con la boca abierta también en la noche, salivando mucho. Identificó que en los despertares se movía constantemente durante la noche”, indicó sobre la profesional a la que asisitió. Si bien no confirmó que la operación está relacionada con esta cuestión, si cerró su mensaje diciendo que era "un tema de salud así que avanzamos con la operación".