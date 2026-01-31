Así es la habitación de India y Rafa, los hijos de la China Ansa: cuna funcional, rincón de lectura y una dulce decoración

La China Ansa disfruta de un presente maravilloso junto a su esposo Diego Mendoza y sus dos hijos, India y Rafa. Recientemente, la periodista compartió el lugar más tierno de su casa ya que es el sitio donde su pequeña de 2 años y su bebé de 3 meses pasan tiempo juntos, se divierten y se conocen poco a poco.

La China Ansa mostró la adorable decoración que tiene el cuarto de sus hijos

La habitación de los hijos de la China Ansa se convirtió en uno de los espacios más comentados por su diseño cuidado, funcional y lleno de ternura. Pensado para acompañar el crecimiento de Rafa e India, el cuarto combina estética infantil, calidez y practicidad, con una decoración que prioriza el disfrute compartido y los momentos cotidianos entre hermanos.

Uno de los grandes protagonistas del ambiente es la cuna funcional, realizada en madera clara, que se integra de manera armónica al resto del mobiliario. Lejos de ser simple lugar de descanso, este mueble fue diseñado para adaptarse a distintas etapas y usos, acompañando la dinámica familiar.

La China Ansa junto a su esposo y sus hijos

Tal como se puede ver en un video que subió la conductora a su cuenta de Instagram, la cuna cuenta con espacios de guardado incorporados, ideales para organizar pañales, mantas y elementos esenciales del día a día de su bebé. Los cajones, amplios y discretos, permiten mantener el orden sin resignar estética, aportando un costado práctico que resulta clave en una habitación infantil.

Pero el detalle que más llamó la atención de sus miles de seguidores fue su doble función como rincón de lectura. Gracias a su estructura y disposición, el mueble se transforma en un espacio acogedor donde Rafa e India se reúnen a mirar libros didácticos de tela, jugar o simplemente compartir tiempo juntos, fortaleciendo ese vínculo tan especial.

Rafa e India, los hijos de la China Ansa

Las imágenes reflejan escenas de absoluta ternura: los dos niños sobre la cama, rodeados de almohadones y peluches. En el clip también se puede ver que India intenta interactuar con Rafa mientras él la mira y sonríe. "¿En qué momento pasó esto?", escribió la China Ansa, completamente orgullosa de la hermosa familia que formó con su pareja Diego Mendoza.

Además, en su publicación agregó: "Así amanecemos en casa un sábado por la mañana. India ,la hermana mayor. ¡No puedo creerlo!". Sin dudas, la modelo decidió no sólo compartir su felicidad al verlos así sino también mostrar el rincón que realizó para ellos, donde pueden estimular la imaginación y el hábito de la lectura desde los primeros años.

Colores neutros, textiles suaves y madera natural

La decoración del cuarto de India y Rafa acompaña este concepto relajado con una paleta suave y armoniosa, donde predominan los tonos neutros, la madera natural y los textiles claros. Las paredes, decoradas con ilustraciones infantiles delicadas, suman personalidad sin sobrecargar el ambiente, logrando un equilibrio entre juego y calma.

Cada objeto parece elegido con intención: desde los muñecos de apego hasta los libros sensoriales al alcance de los chicos. Todo invita a un uso cotidiano, lejos de ser un sitio pensado solo para lucir, y más cerca de un espacio vivido, explorado y compartido. En resumen, la habitación de India y Rafa, los hijos de la China Ansa posee una cuna funcional, un rincón de lectura y una dulce decoración que invita jugar y crear recuerdos juntos, rodeados de calidez y amor.