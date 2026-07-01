Cómo hizo Oriana Sabatini para convertirse en la primera Embajadora de la Tanatopraxia en Latinoamérica

Si hay una celebridad que generó mucho cariño en las redes sociales y comentarios por su autenticidad a la hora de demostrar sus pasiones, esa es Oriana Sabatini. Desde su amor por las lecturas fanficts, su estilo dark y moderno, hasta sus talentos en la música y la actuación, la llevaron a convertirse en una celebridad con más de 6 millones de seguidores de Instagram, y que se vuelve tendencia con sus dichos y nuevas apuestas.

Sin embargo, fue la tanatopraxia la disciplina que generó sorpresa en sus seguidores, cuando la artista expresó que se había recibido de la misma. En todo momento, expuso por qué había elegido la carrera y detalló los menores del trabajo. Esta pasión la llevó a honrar la profesión y a llevarse un título honorífico en Latinoamérica.

Oriana Sabatini y su fascinación por la tanatopraxia

Oriana Sabatini y su fascinación por la tanatopraxia que la llevó a recibir un diploma de honores

La tanatopraxia es la preparación y conservación de cadáveres para sus velatorios, y Oriana Sabatini lo convirtió en uno de sus intereses públicos más llamativos. La artista comenzó a estudiar la carrera a mediados de 2022 , mientras vivía en el exterior con Paulo Dybala. La primera etapa teórica del curso a distancia mediante un instituto técnico profesional del exterior y profundizó su formación presencial y prácticas en Argentina en articulación con la Universidad Maimónides. Su profesor Daniel Carunchio la acompañó en todo el camino, y se volvió el colega más fuerte de ella en este ámbito.

Desde un principio expuso públicamente su fascinación por la disciplina, y lo llevó a todos los aspectos de su vida, convirtiéndose en el rostro de la estética dark y cómo fusionarlo con su estilo de siempre. “Siempre me dio mucha curiosidad la muerte y todo esto de irme afuera y de repente replantearme qué quería hacer de mi vida, estar agotada de la exposición y dije ‘por ahí tengo que probar otra cosa’. A mí siempre me gustó la medicina forense, y también amo cantar, no voy a dejar de hacerlo, entonces dije, para saciar esta fascinación que también tengo, decidí hacer esta carrera”, sentenció en LAM.

Oriana Sabatini

En febrero de 2024, anunció su graduación, habiendo recibido su primer diploma profesional en Tanatopraxia y Tanatoestética. Desde publicidades para series y películas relacionadas, pasando por capítulos de su podcast o presencia en streamings hablando sobre el tema, hasta llegar a poner en su propio libro de ficción cómo funciona esta disciplina, hizo que la carrera comenzara a volverse una más común de lo que muchos creían. Demostró que se encuentra en el día a día, y se volvió la voz de la razón al momento de presentar conocimientos sobre el tema.

Es así como el 5 de junio del 2026, la Universidad de Maimónides y la Dirección Funeraria decidió darle un título honorífico a la artista que honró en todo momento a esta profesión. En su participación en el streaming OLGA, su profesor le entregó nombrada embajadora oficial de la Diplomatura en Tanatopraxia y Dirección Funeraria de la UMAI, siendo la primera en Latinoamérica. Los presentes destacaron su rol dentro de la carrera, ya que la volvió viral desde el comienzo de su elección, y siempre trató con respeto los temas alrededor de la misma.

Entre el modelaje, la escritura y la tanatopraxia: Oriana Sabatini y su capacidad de fusionar sus pasiones

Oriana Sabatini dejó en claro que es una de las celebridades más auténticas de la industria de la actuación y la música. En cada uno de sus trabajos, ya sea como modelo, estudiante de tanatopracia o escritora, demostró una clara conexión con la muerte, el estilo de moda vanguardista, sofisticado y la impronta gótica. En las grandes pasarelas, deslumbró con los colores oscuros y las apuestas a los total black, y encontró una conexión directa y profunda de esta estética en el oficio de preparar y conservar cuerpos.

Su capacidad de fusionar las pasiones la llevó a encontrar una manera de exponer los miedos del mundo de las celebridades y las críticas sobre el cuerpo, en su primera novela que, casualmente, también retrata la vida de una artista que encuentra su lugar de confort en la funeraria. "Podría quedarme acá" selló su trayectoria artística, vinculando la rigidez estética exigida por la moda con el cuidado minucioso y respetuoso de la tanatoestética, rompiendo con el tabú de hablar sobre la muerte y la vida pública.

Oriana Sabatini

Su capacidad de mantener a todas las facetas de su vida en conjunto, mientras comienza su nuevo camino como mamá de Gia, y su autenticidad frente a los medios de comunicación la hicieron ganarse un título honorífico de gran importancia dentro del mundo de la tanatopraxia y la tanatoestética en Latinoamérica. Coronada como Embajadora de la Diplomatura Universitaria por la Universidad de Maimónides y la Dirección Funeraria, Oriana Sabatini dejó en claro que el título de "artista" le queda chico, y que se volvió de las celebridades más versátiles, marcando un claro camino por el mundo gótico, su fascinación por la muerte y sus talentos para expresarlo a través del arte y la comunicación.

A.E