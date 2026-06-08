La furia de Oriana Sabatini tras una ola de críticas al hablar de su maternidad: "Les molesta cuando una mujer usa su voz"

Oriana Sabatini respondió a las críticas que recibió luego de contar cómo transitó su embarazo, dejando en claro su postura frente a la repercusión que generaron sus palabras. Con firmeza, la artista sumó precisiones sobre lo que vivió y marcó un contraste con las opiniones que circularon, abriendo un nuevo capítulo en torno a su experiencia personal. Su postura dejó en claro cómo vivió la situación e invitó a reflexionar sobre los comentarios que se hacen acerca de la maternidad.

Oriana Sabatini rompió el silencio y se refirió a las duras críticas que recibió al hablar de maternidad

En las últimas horas, Oriana Sabatini habló en OLGA sobre la ola de críticas que recibió al hablar de su dura experiencia con la maternidad. La actriz respondió con firmeza a quienes cuestionaron sus declaraciones, destacando que sus palabras fueron en base una experiencia personal. “Fui al programa de Martín Cirio, me preguntó sobre el embarazo y yo le dije que fue traumático. Vi que mucha gente se indignó con mi respuesta”, relató.

Oriana Sabatini

Sus dichos generaron un intenso debate, especialmente porque describió el embarazo como una experiencia marcada por el dolor físico y las emociones complejas, lejos de la imagen idealizada que suele difundirse. Además, la artista aclaró que gran parte de las críticas se centraron en su situación personal y económica. “Leí y escuché que la indignación viene desde el lado de ‘esta que tiene todos los privilegios’ o ‘esta que tuvo un embarazo sano’. Mucha gente me decía que mi trauma venía por los kilos de más”, señaló.

Frente a los constantes comentarios, Oriana Sabatini decidió no quedarse callada y apuntó de lleno contra los que criticaron su sentir. “Me parece que la gente es muy hipócrita. Se llenan la boca con el discurso feminista y con que las mujeres tengamos una voz, pero después cuando sale una mujer a usar esa voz y no es el tipo de mujer que vos querés, te rompe las pelotas”, disparó. Sus palabras marcaron su intención de visibilizar una experiencia que no suele ser contada y que forma parte de la maternidad.

Oriana Sabatini y su hija Gia

Durante el programa, la esposa de Paulo Dybala remarcó que existen múltiples formas de transitar una gestación y que no todas las mujeres lo viven de la misma manera. “Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Hay un montón de mujeres que tienen un embarazo, la pasan bárbaro y lo harían mil veces más, y hay otras como yo que tuvimos una experiencia mala”, sostuvo.

A tres meses de ser mamá, Oriana Sabatini reveló el trauma que le dejó su embarazo

En su descargo, Oriana Sabatini reveló detalles del problema físico que atravesó durante la gestación y que le dejó una huella emocional profunda. “Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme. El día de mañana pienso en volver a quedar embarazada y me agarra un agujero en el pecho porque no sé si quiero despertarme llorando del dolor durante cuatro meses”, confesó. Además, destacó que esta situación la hace cuestionarse si querría volver a estar embarazada.

Cathy Fulop y Oriana Sabatini

La cantante explicó que sufrió pubalgia, una afección que suele afectar a deportistas de alto rendimiento y que en su caso se agravó durante el embarazo, causándole mucho dolor por algunos meses. “Escuché pocas mujeres que tuvieron este dolor y es desesperante porque ibas al médico y te mandaban a tomar paracetamol. Me dolía el pubis, los huesos. Se llama pubalgia, es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista y a una mujer la mandan a tomar un paracetamol”, expresó.

Por otro lado, Oriana Sabatini defendió su postura al haber contado lo que vivió durante su embarazo en el programa de Martín Cirio. Además, cuestionó la presión social que existe para que las mujeres hablen únicamente de los aspectos positivos de la maternidad. “De última, mi pregunta a esta gente es: si no querés que sea yo la que dice eso, ¿quién querés que sea? ¿Por qué les jode que no mienta?”, lanzó.

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini reafirmó su postura frente a las críticas y dejó planteada una mirada distinta sobre la maternidad. Con su relato, la artista sumó una perspectiva que aporta diversidad y abrió un espacio de conversación sobre experiencias que no se cuentan, marcando un nuevo capítulo en torno a cómo se narran los distintos caminos del embarazo. Sus palabras dejaron entrever un relato desconocido de la gestación de su hija Gia.

VDV