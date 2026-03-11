En el 2002 intentaron secuestrar a Oriana Sabatini y no pudieron: cómo terminó el dramático hecho

A pocos días de convertirse en mamá y hoy convertida en una figura destacada, pocos saben que la infancia de Oriana Sabatini estuvo marcada por un episodio muy angustiante. El hecho ocurrió a comienzos de los años 2000, cuando la hija mayor de Catherine Fulop y Ova Sabatini era apenas una niña. En aquel momento, una investigación policial reveló que una pareja estaba planificando secuestrarla. La situación generó una enorme preocupación en la familia y encendió las alarmas en su entorno más cercano, sin embargo, un operativo policial logró frenar el plan antes de que se concretara.

Oriana Sabatini y el plan de secuestro que investigó la policía

Según trascendió en ese momento, los sospechosos habían seguido durante casi dos semanas los movimientos de la familia de Oriana Sabatini. Se trataba de Eduardo del Valle, de 33 años, y Sabrina Castañares, de 21, ambos con antecedentes delictivos. La investigación comenzó luego de que la policía recibiera una denuncia a través de informantes que advertían sobre un posible secuestro en preparación. El comisario Aníbal Degastaldi, jefe de la DDI de San Isidro, explicó entonces: “Una vez que comprobamos que la información tenía fundamento, pusimos sobre aviso a la familia Fulop-Sabatini”. A partir de allí, se inició una tarea de inteligencia para confirmar los movimientos de la pareja.

Oriana Sabatini, Cathy Fulop y Ova Sabatini

El seguimiento se concentraba especialmente en el colegio Saint Marie de San Isidro, donde estudiaba Oriana. El vehículo en el que se movían los sospechosos fue visto repetidas veces en la zona, sobre todo en los horarios de entrada y salida. Según detalló Degastaldi, “siempre se los veía a la hora de entrada y de salida, controlando los movimientos, como calculando el momento de dar el golpe”. Incluso, Castañares llegó a presentarse en el colegio con la excusa de querer inscribir a un supuesto hijo. Durante esa visita, realizó preguntas sobre el sistema de seguridad del establecimiento y ese detalle terminó reforzando las sospechas de que algo estaban planeando.

Oriana Sabatini y cómo terminó el dramático episodio

La policía decidió seguir a la pareja mientras reunía pruebas suficientes para detenerlos. Finalmente, el operativo se concretó cuando se comprobó que habían robado un auto en José León Suárez. Tras ese hecho, los sospechosos fueron arrestados en una vivienda de Villa Adelina, donde también se encontraron tres armas de grueso calibre. Los investigadores concluyeron que el plan no era un secuestro exprés sino un rapto planificado de mayor duración. Según el jefe policial, el trabajo de inteligencia demostraba que tenían todo previsto para un secuestro prolongado.

“Prefiero no hablar del tema”, dijo Catherine Fulop ante la prensa en aquel entonces, aunque aclaró que Oriana estaba bien.

Aunque el secuestro nunca llegó a concretarse, la noticia generó un fuerte impacto mediático. En aquel momento, Catherine Fulop se mostró visiblemente afectada pero evitó dar detalles. “Prefiero no hablar del tema”, dijo ante la prensa, aunque aclaró que “Oriana está bien”. Por su parte, Ova Sabatini confirmó que la policía ya les había advertido sobre el posible plan. “Con Oriana no pasó absolutamente nada, pero había gente merodeando por el colegio”, explicó, y destacó que hubo “un laburo muy piola de prevención” por parte de los investigadores. Con el paso del tiempo, el episodio quedó como uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia. Lo que pudo haber terminado en tragedia finalmente quedó en un intento frustrado gracias a la intervención policial.