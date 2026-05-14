Oriana Sabatini sin filtro sobre su maternidad: "Me transformó en otra persona"

Desde que se convirtió en mamá de Gia –el 2 de marzo-, su primera hija con el futbolista Paulo Dybala, la vida de Oriana Sabatini dio un giro de 180º. Pero la maternidad no fue el único sueño cumplido que la cantante, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, celebró en el último tiempo.

La publicación de su primera novela “Podría quedarme acá” -con el sello de Penguin Random House- y posterior presentación en la Feria del Libro, fue el sello mágico para un 2026 pleno. Feliz con su presente, la cantante habló sobre su nueva etapa creativa y sobre cuánto la transformó la llegada de su hija.

Oriana posó con su hija, su mamá Cathy Fulop, y Bettina Frúmboli, su maquilladora, antes de presentar su libro.

Cómo fue el debut como escritora de la cantante y actriz

Aficionada a la lectura y a los diarios íntimos, Oriana puso en marcha a la escritora luego de un camino largo de talleres literarios e incertidumbres, que finalizó con el proceso que condujo a la publicación: una clínica de obra (programa de seguimiento literario) y con la también actriz y escritora Carla Quevedo, que además de mentora (y moderadora de su primera presentación en el Pabellón verde de La Rural) hoy es su amiga.

La cantante y su primera novela, "Podría quedarme acá".

Frente a una multitud de seguidores, además de su familia incondicional, incluyendo a su hermana Tiziana, su beba, su madre y su padre, Ori inauguró su faceta de autora en la Feria del Libro, para después debutar en su primera firma de ejemplares por orden de llegada al lugar.

“Es una ficción, no es una autobiografía y si hubiese querido escribir una autobiografía lo hubiese hecho. También tiene muchísimas similitudes con mi propia vida porque es lo que conozco y los maestros que he tenido siempre me enseñaron que escriba con lo que tenga a mano. Y a mí como lectora me sucede que leo un libro y me encanta ir descifrando qué vivió o no el actor", contó Oriana.

La artista en la presentación de su ficción en la Feria del Libro, con la actriz Carla Quevedo como moderadora.

Qué más dijo Oriana sobre su faceta como escritora

"Yo quise ir un poquito más allá poniéndole de nombre Ariana a la protagonista. Pero en lo profundo, las únicas personas que saben dónde nos separamos Ariana y yo son las que me acompañaron en el proceso de escritura. En un momento casi le cambio el nombre, pero Ariana le quedaba muy bien”, explicó la actriz y cantante en su presentación donde lejos de la estridencia eligió un sobrio total black con el cabello recogido.

Su hermana Tiziana y su papá, Ova Sabatini, acompañaron a Oriana en su gran debut.

Tomada por la novedosa maternidad, la joven influencer describió esta nueva etapa con una sensación agridulce, pero necesaria. “Arranqué este libro hace dos años sin estar embarazada. Y fue muy loco porque estuve embaraza da dos veces escribiendo este libro y la vida y la muerte estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía esta historia”, confesó y dejó traslucir la pérdida de un embarazo anterior ante un auditorio pleno.

Paulo Dybala posó con gran orgullo con un ejemplar de la novela de su esposa.

“Ser mamá te transforma todo. Me convirtió en otra persona. Me cambió la vida…”, repitió Oriana Sabatini en su debut como escritora. Pero la felicidad no es sólo de Oriana ya que se extiende a todo el clan.

Y fue Cathy quien, en diálogo con CARAS, compartió sus sensaciones de la llegada de la nueva integrante. “Amo ser abuela, es lo más lindo de la vida. Estoy enamorada”, dijo Fulop que actualmente está en Roma para acompañar a su hija en esta primera etapa. “Ova también está enloquecido. Y Titi está hipnotizada con su sobrina, como todos nosotros”, finalizó.

Producción integral: Alicia Blanco.