Wanda Nara mostró el costoso autoregalo que se hizo para Navidad: "No fue canje"

Wanda Nara siempre se las ingenia para ser protagonista en las redes sociales. Esta vez, la empresaria cosmética llamó la atención al compartir su nueva adquisición y contar que no se trató de algún arreglo comercial sino de un autoregalo por Navidad. Con la simpatía y sinceridad que la caracteriza, mostró en detalle el obsequio que se hizo a sí misma.

El lujoso y llamativo regalo que se hizo Wanda Nara por Navidad

Luego de que la Justicia dictaminara que Mauro Icardi pasará la nochebuena con sus hijas en Argentina, Wanda Nara se llamó al silencio y se dedicó a compartir imágenes desde su hogar. En una de las historias que subió a su cuenta de Instagram, la conductora de Masterchef Celebrity dejó ver lo que se compró para ella misma y para que todos los integrantes de su familia puedan disfrutar.

"Este es mi unboxing y mi regalo de Navidad, y no es canje", se la escucha decir a la modelo mientras enfoca cada uno de los pequeños electrodomésticos que compró para su casa. Además, en el video se lo puede ver a su hijo mayor Valentino, fruto de su relación pasada con Maxi López, junto a su novia apreciando cada elemento de la cafetera eléctrica que conforma este obsequio tan especial.

Lejos de ser un intercambio por publicidad en redes, Wanda Nara dejó en claro que se trató de un deseo que ella tenía y que no dudó en cumplirlo. El set que equipará su cocina incluye, además de la cafetera eléctrica, una batidora, tostadora, pava eléctrica, juguera y licuadora de una importante marca italiana que se caracteriza por tener una estética de los años 50.

En el país se volvió famosa por combinar tecnología avanzada con un diseño retro y colorido. En cuanto a los precios de cada uno de ellos, según informan los sitios web donde se pueden adquirir, la batidora ronda el millón de pesos, mientras que el exprimidor y la pava se aproximan a los 500 mil pesos cada una. Asimismo, la licuadora de esta firma está cerca de los 640 mil pesos y la tostadora, 360 mil.

La cafetera es el producto más caro ya que promete "experiencia de barista" y posee una serie de herramientas que permiten preparar un café exquisito desde la comodidad del hogar. La misma cuenta con varilla para vaporizar la leche, molinillo para grano de café y 4 niveles de temperatura. Su valor es de más de 4 millones de pesos, un precio que a la cantante no le preocupó y pudo desembolsar sin problemas. De esta manera, Wanda Nara mostró el costoso autoregalo que se hizo para Navidad y aclaró: "No fue canje".

Wanda Nara suspendió MasterChef al enterarse de que sus hijas se van con Mauro Icardi en Navidad

La Justicia determinó que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi pasen la Navidad con su padre, una resolución que generó un nuevo capítulo en el conflicto entre la expareja y volvió a exponer el costado más sensible de la empresaria. La información se conoció en El Diario de Mariana, donde revelaron que Wanda Nara tuvo una reacción extrema tras enterarse de la decisión de la Justicia. Según contaron al aire, la conductora se encontraba en el canal lista para grabar cuando recibió la noticia que la desbordó emocionalmente.

Fue Tati Schapiro quien dio los primeros detalles del episodio: “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de diciembre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”.

Por su parte, Guido Záffora amplió la información y confirmó que el malestar fue evidente puertas adentro: “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’”.

El trasfondo del enojo tenía que ver con los planes personales de la conductora para las fiestas. Según explicó el periodista, Wanda Nara había solicitado pasar la Navidad con sus hijas porque tenía organizado un viaje: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.