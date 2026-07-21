Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron los 13 años de Rufina: las fotos del festejo

Rufina Cabré celebró sus 13 años rodeada del cariño de sus seres queridos. Luego del festejo que organizó junto a la China Suárez y Mauro Icardi, Nicolás Cabré también preparó un encuentro especial para homenajear a su hija, fruto de su relación con la actriz, y compartió algunos detalles de la celebración en sus redes sociales.

Rufina y Nicolás Cabré

Días antes, el actor ya había conmovido a sus seguidores con el mensaje que le dedicó a la adolescente por su cumpleaños. "Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", escribió Nicolás Cabré. En la publicación también destacó lo orgulloso que se siente de acompañarla en cada etapa de su vida y la animó a seguir persiguiendo sus sueños.

El festejo que Nicolás Cabré y Rocío Pardo organizaron para Rufina

A través de una historia de Instagram, Nicolás Cabré mostró una postal de la celebración que compartieron con Rufina. En la imagen aparecen el actor, su esposa Rocío Pardo, la cumpleañera y cinco de sus amigas disfrutando de una tarde en un café, en un plan íntimo para celebrar la llegada de sus 13 años.

Rufina y Nicolás Cabré

Junto a la fotografía, Nicolás Cabré escribió una breve pero significativa frase: "Festejando los 13". De esta manera, dejó ver cómo eligió homenajear a su hija con un encuentro sencillo y acompañado por algunas de las personas más importantes para ella en esta nueva etapa.

El emotivo saludo de la China Suárez por los 13 años de Rufina

La China Suárez también le dedicó un sentido mensaje a su hija mayor a través de sus historias de Instagram. La actriz compartió un álbum con imágenes de distintos momentos de sus vidas, desde los primeros días de Rufina Cabré hasta viajes, celebraciones familiares y escenas cotidianas que retratan el crecimiento de la adolescente.

La China Suárez y Rufina Cabré

La actriz escribió: "Feliz nacimiento, amor de mi vida" sobre una fotografía en la que aparece sosteniendo a Rufina cuando era una bebé recién nacida. Además, compartió un álbum con recuerdos de distintas etapas de su infancia, desde viajes hasta celebraciones familiares. Al igual que Nicolás Cabré, la China Suárez eligió las redes sociales para expresar públicamente el amor y el orgullo que siente por su hija, quien celebró sus 13 años rodeada del cariño de toda su familia.