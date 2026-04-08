Julián, el hijo más chico de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, cumplió 16 años

Nancy Dupláa vivió un momento muy especial en familia al celebrar los 16 años de Julián, el hijo menor que tuvo con Pablo Echarri. Aunque tanto la actriz como el actor suelen preservar la intimidad de sus hijos, esta vez decidió hacer una excepción para dedicarle un tierno mensaje en una fecha muy significativa.

Nancy Dupláa y Julián Echarri

A través de sus redes sociales, Nancy Dupláa compartió una imagen junto al adolescente y dejó ver no solo lo mucho que creció, sino también el vínculo cercano que los une. Lejos del ruido mediático y fiel al perfil reservado que siempre mantuvo, Julián fue homenajeado con una publicación simple pero cargada de cariño.

El tierno saludo de Nancy Dupláa para su hijo Julián

Con motivo de su cumpleaños número 16, Nancy Dupláa eligió abrir una pequeña ventana a su intimidad familiar y compartir un mensaje dedicado especialmente a Julián. “Feliz cumpleaños hijito musical y compañero en todas. Te quiero”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con una postal que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Nancy Dupláa y Julián Echarri

El gesto no pasó inadvertido, sobre todo porque no es habitual que Nancy Dupláa exponga momentos tan personales en redes sociales. Sin embargo, la ocasión lo ameritaba: Julián celebró una nueva vuelta al sol rodeado del cariño de su familia y con un saludo público que dejó en evidencia el fuerte lazo que mantiene con su mamá.

Quién es Julián, el hijo más reservado de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

A diferencia de sus hermanos Morena y Luca, Julián Echarri eligió hasta ahora mantenerse alejado de la exposición pública y transitar su adolescencia con un perfil mucho más bajo. En plena etapa escolar, el hijo menor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri prefiere enfocarse en sus estudios y disfrutar de una vida más privada, lejos de los flashes y del mundo del espectáculo.

Nancy Dupláa y Julián Echarri

Pese a esa decisión, suele acompañar a su familia en momentos importantes y estar presente en fechas clave, aunque siempre desde un segundo plano. Reservado, discreto y muy querido por su entorno, Julián creció al resguardo de la exposición mediática y hoy, a sus 16 años, el hijo menor de Nancy Dupláa se consolida como el integrante más bajo perfil de una de las familias más conocidas del ambiente artístico argentino.