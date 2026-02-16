¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 16 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con toda, pero ojo con querer resolver todo ya. En el trabajo puede aparecer una traba que te obligue a negociar. Bajá un cambio y elegí bien tus batallas. A la noche, plan tranqui para recargar energía.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Este lunes te pide orden. Poné en claro cuentas, pendientes y emociones. Una charla honesta puede acomodar un vínculo que venía medio raro. Regalate algo rico o un pequeño gusto, te lo ganaste.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés mil ideas dando vueltas y ganas de contarlas todas. Elegí bien con quién compartís tus planes. Buena jornada para entrevistas, reuniones o exponer algo importante. En el amor, menos vueltas y más claridad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, pero eso no es debilidad: es intuición afinada. Prestá atención a lo que sentís antes de tomar decisiones. Un gesto inesperado de alguien cercano te va a emocionar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesitás reconocimiento y puede que hoy no llegue como esperabas. No te desanimes: tu esfuerzo está dando frutos aunque no lo veas todavía. Buen día para mover el cuerpo y liberar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El detalle importa, pero no te obsesiones. Hay cosas que no dependen solo de vos. Delegá un poco y confiá. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una propuesta distinta.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las decisiones postergadas ya no pueden esperar. Animate a elegir, aunque no sea perfecto. Una invitación de último momento puede cambiar el clima del día. Dejá espacio para lo espontáneo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Lunes intenso. Algo que creías cerrado vuelve a escena. En vez de reaccionar, analizá. Tenés más control del que pensás. Buena jornada para ordenar papeles o temas legales.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina te pesa y querés escapar. Buscá pequeñas aventuras dentro de lo posible: un café en un lugar nuevo o una charla diferente. En el amor, sinceridad sin filtros, pero con tacto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu cabeza está enfocada en metas concretas. Es un buen día para planificar a largo plazo. No descuides lo emocional por priorizar lo laboral. Alguien necesita que estés más presente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Sentís ganas de hacer algo distinto y romper estructuras. Dale lugar a esa necesidad creativa. Una propuesta inesperada puede entusiasmarte. Escuchá tu intuición antes de aceptar.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más soñador que de costumbre, pero el lunes te pide bajar a tierra algunos planes. Organizá prioridades y avanzá de a poco. En lo afectivo, un mensaje dulce puede cambiarte el humor.