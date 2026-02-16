lunes 16 de febrero del 2026
En vivo
ASTROLOGíA Hoy 00:00

Horóscopo de hoy 16 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 16 de febrero de 2026
Horóscopo de hoy 16 de febrero de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 16 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con toda, pero ojo con querer resolver todo ya. En el trabajo puede aparecer una traba que te obligue a negociar. Bajá un cambio y elegí bien tus batallas. A la noche, plan tranqui para recargar energía.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Este lunes te pide orden. Poné en claro cuentas, pendientes y emociones. Una charla honesta puede acomodar un vínculo que venía medio raro. Regalate algo rico o un pequeño gusto, te lo ganaste.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés mil ideas dando vueltas y ganas de contarlas todas. Elegí bien con quién compartís tus planes. Buena jornada para entrevistas, reuniones o exponer algo importante. En el amor, menos vueltas y más claridad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, pero eso no es debilidad: es intuición afinada. Prestá atención a lo que sentís antes de tomar decisiones. Un gesto inesperado de alguien cercano te va a emocionar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesitás reconocimiento y puede que hoy no llegue como esperabas. No te desanimes: tu esfuerzo está dando frutos aunque no lo veas todavía. Buen día para mover el cuerpo y liberar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El detalle importa, pero no te obsesiones. Hay cosas que no dependen solo de vos. Delegá un poco y confiá. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una propuesta distinta.

 

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las decisiones postergadas ya no pueden esperar. Animate a elegir, aunque no sea perfecto. Una invitación de último momento puede cambiar el clima del día. Dejá espacio para lo espontáneo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Lunes intenso. Algo que creías cerrado vuelve a escena. En vez de reaccionar, analizá. Tenés más control del que pensás. Buena jornada para ordenar papeles o temas legales.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina te pesa y querés escapar. Buscá pequeñas aventuras dentro de lo posible: un café en un lugar nuevo o una charla diferente. En el amor, sinceridad sin filtros, pero con tacto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu cabeza está enfocada en metas concretas. Es un buen día para planificar a largo plazo. No descuides lo emocional por priorizar lo laboral. Alguien necesita que estés más presente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Sentís ganas de hacer algo distinto y romper estructuras. Dale lugar a esa necesidad creativa. Una propuesta inesperada puede entusiasmarte. Escuchá tu intuición antes de aceptar.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más soñador que de costumbre, pero el lunes te pide bajar a tierra algunos planes. Organizá prioridades y avanzá de a poco. En lo afectivo, un mensaje dulce puede cambiarte el humor.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en