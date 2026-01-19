Así es Julián, el otro hijo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri que vive de manera diferente a sus hermanos

Julián, el otro hijo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, transita su adolescencia de manera distinta a la de sus hermanos. Con 16 años, se encuentra enfocado en sus estudios y en una vida cotidiana más reservada, aunque siempre presente en los momentos familiares que marcan la historia de la pareja y de sus hijos.

Julián, el otro hijo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, vive su día a día con un perfil bajo diferente al de Luca y Morena. A los 16 años, combina la rutina escolar con instancias compartidas en familia, mostrando un camino propio dentro de la dinámica que caracteriza a sus padres.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Con una vida familiar que siempre despierta interés, los tres hijos de los actores crecieron con cierta cercanía a los medios, aunque cada uno con un recorrido distinto. Los dos hermanos mayores suelen tener más presencia en actividades relacionadas con la exposición, mientras el menor de los tres transita su adolescencia de manera diferente.

En este contexto, Julián Echarri tiene actualmente 16 años y se encuentra en plena etapa de estudios. El joven prefiere mantener el perfil bajo y no busca protagonismo en el ámbito televisivo. Su vida está marcada por la rutina escolar y por momentos compartidos con su familia, que se reflejan en las imágenes que ocasionalmente aparecen en redes sociales.

Nancy Dupláa y Julián Echarri

Este estilo más reservado distingue al adolescente dentro de la dinámica familiar, mostrando que cada hijo de la pareja construye su propio camino. Aunque no participa activamente en la vida pública, su presencia es constante en los momentos que Nancy Dupláa y Pablo Echarri comparten en sus cuentas de Instagram junto a sus hijos.

Las vacaciones familiares de Julián y sus hermanos con Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Uno de los momentos en los que se pudo ver a Julián junto a sus padres y hermanos fue durante unas vacaciones recientes. En las imágenes que la familia compartió se lo observó disfrutando de la playa y de actividades al aire libre, siempre acompañado por sus hermanos más grandes, Luca y Morena.

Las fotos mostraron a los tres hijos de la pareja de actores juntos, en un entorno relajado y lejos de la rutina diaria. Allí, el adolescente se integró plenamente a las actividades familiares, reforzando el vínculo que mantiene con su familia. Aunque prefiera mantener un perfil bajo, forma parte activa de los momentos compartidos.

Nancy Dupláa y Julián Echarri

Mientras Luca Martín y Morena Echarri tienen más visibilidad en distintos ámbitos del espectáculo argentino desde muy temprana edad, Julián Echarri se mantiene al margen de esa exposición. Su elección de una vida más tranquila y enfocada en los estudios lo diferencia, pero no lo aleja de la dinámica familiar. Sus estudios lo encuentran en un momento de crecimiento personal.

Así es Julián, el otro hijo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri que vive de manera diferente a sus hermanos. Con un perfil bajo, dedicado a sus estudios y alejado de la exposición mediática, transita su adolescencia acompañado por su familia. Su presencia en vacaciones y celebraciones refleja la importancia de los vínculos y la unión que los caracteriza.

