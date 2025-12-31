Pablo Echarri y Nancy Dupláa: la historia de amor que nació en secreto, resistió rumores y se fortaleció con los años

Desde hace más de dos décadas, Pablo Echarri y Nancy Dupláa conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino. Sin embargo, su historia de amor no comenzó de manera sencilla ni pública. El vínculo nació a comienzos de los años 2000, cuando compartían elenco en Los buscas de siempre, una ficción donde interpretaban un romance clandestino que, con el tiempo, empezó a generar rumores fuera de la pantalla.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa

En aquel entonces, el contexto de ambos no ayudaba pues, Nancy Dupláa estaba embarazada de Luca, fruto de su relación con Matías Martin, mientras que Pablo Echarri atravesaba los primeros meses de su separación de Natalia Oreiro. Ambos optaron por el silencio y negaron durante mucho tiempo cualquier tipo de vínculo sentimental.

Cómo nació el vínculo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Tras tantos rumores de infidelidades que dejaban en el centro su vínculo, años más tarde, Nancy Dupláa explicó por qué ese período fue especialmente doloroso: “El tema más doloroso fue el contexto en el que lo inventaron, que fue el de un embarazo, un post parto, cuando una está sensible. Mis padres sufren mucho con todo esto. Además, Pablo se había separado, cargaba con su propia fama y su situación personal”.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Durante ese tiempo, ambos evitaron hablar del inicio de la relación. De hecho, la actriz llegó a esquivar preguntas directas en televisión sobre el tema. Sin embargo, con el paso de los años, decidieron contar su verdad y reconstruir públicamente cómo se fue gestando ese amor que, lejos de ser impulsivo, tuvo un proceso profundo.

El amor de la vida de Pablo Echarri

Con el tiempo, fue el propio Pablo Echarri quien reveló que su interés por Nancy Dupláa había comenzado mucho antes de compartir escenas: “Estoy perdidamente enamorado de Nancy. Me gustó antes de conocerla, cuando la vi en Montaña Rusa y quedé absolutamente conmovido. Siempre tuve en mi corazón ese deseo de conocerla, sabiendo íntimamente que un día me la iba a cruzar”, confesó. Incluso reconoció que hizo todo lo posible para acercarse a ella desde lo profesional: “Me da un poco de vergüenza decirlo, pero de mi parte hubo una especie de manipulación artística para tenerla más cerca”.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Según relató, fue recién durante las grabaciones de Los buscas cuando ambos sintieron que algo empezaba a nacer de manera mutua: “Fue algo poco cerebral y muy visceral. Nos hemos conocido mucho en esos años juntos, tuvimos situaciones negativas y puntos difíciles, pero siempre hubo algo que nos rescató”, explicó. Hoy, tras más de 25 años juntos, Pablo Echarri y Nancy Dupláa aseguran que el secreto de la relación está en el deseo y la comunicación.