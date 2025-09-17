La palabra de Cathy Fulop tras su gran accidente en el escenario de Erreway: "Estoy viva"

Este martes, Cathy Fulop sufrió una terrible caída en el escenario del Movistar Arena durante el show de Erreway. La actriz -quien interpreta a Sonia Rey- se disponía a hacer una escena con Camila Borbonaba -quien interpreta a Marixa, su hija en la ficción-. Con micrófono en mano y caminando hacia el público, no calculó la distancia hacia la pasarela y cayó en la fosa llevándose un monitor y las vallas de seguridad por delante.

El impacto fue tal que aterrizó de espaldas con las piernas en el aire, lo que generó un terrible susto en los allí presentes. Luego de haberse reincorporado como una lady, la esposa del Ova Sabatini habló después del espectáculo y llevó tranquilidad: “Estoy viva”.

Cathy Fulop | Instagram

Cathy Fulop habló de su gran accidente en el Movistar Arena

Luego de que las imágenes se viralizaran rápidamente por los diversos medios de comunicación y las redes sociales, Cathy Fulop llevó tranquilidad a sus fanáticos y desdramatizó la situación. “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, comenzó diciendo ante el periodista Guillermo Barrios quien se contactó con ella vía WhatsApp horas posteriores al accidente.

Ante la sorpresa de no haber sufrido ni un raspón ni moretón, la venezolana aseguró: “Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, agregó. En este marco, se mostró emocionada al volver a formar parte del elenco de la serie juvenil que produce Cris Morena: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.

No obstante, también prendió la cámara de su teléfono celular y se grabó en el interior de los camarines. Allí también reforzó su mensaje mostrándose súper risueña y con el gran sentido del humor que la caracteriza. “Es un papelón”, lanzó mientras mostraba su figura espléndida y sin consecuencia alguna. “Encima los preocupé a todos en el teatro”, dijo mientras explicaba que los cables de los equipos electrónicos amortiguaron la brutal caída.

A modo de chiste, su asistente personal exclamó: “Ahora vas a tener que pagar la pantalla del Movistar Arena”, a lo que ella respondió con una carcajada.

Cathy Fulop invitó a todos a viralizar el imprevisto y a desafiar a quienes tenían más creatividad a la hora de compartir los recortes del incidente. La misma Tiziana Sabatini grabó la videollamada que realizó con su madre donde predominaron las carcajadas, mientras la artista le decía: “¡Gracias hijita!”. Finalmente, esta mañana reapareció en sus redes sociales donde hizo hincapié en que está “Chévere. “No tengo moretones, no tengo nada. La saqué barata, barata, barata gracias a Dios porque que a esta edad te pase algo… por suerte tengo bastantes músculos y bastante cola que amortiguan y fui amortiguando”, sentenció poniendo final a este inesperado blooper en su larga carrera artística.

NB