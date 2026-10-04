Palito Ortega reveló que tiene dos fechas de nacimiento diferentes: “En el campo te anotan el día que tu padre tiene libre en el trabajo”

Palito Ortega construyó una de las trayectorias más extensas de la música popular argentina, pero sus primeros años transcurrieron muy lejos de los escenarios y la exposición pública. Nacido en Tucumán y criado en una familia humilde, el cantante suele recordar aquella infancia como una etapa fundamental para comprender el recorrido que más tarde lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del país.

Entre esas historias familiares aparece también una particularidad relacionada con su propio nacimiento que lo acompañó durante toda su vida. Al reconstruir aquellos años en el campo, el artista explicó que incluso un dato tan elemental como el día en que llegó al mundo quedó condicionado por las circunstancias laborales y familiares de aquella época.

El cantante nació en Lules y pasó allí sus primeros años (Instagram).

Por qué Palito Ortega tiene dos fechas de nacimiento

Palito Ortega nació el 28 de febrero de 1941 en Lules, Tucumán, pero en los registros figura el 8 de marzo. En una entrevista publicada por Clarín en 2021, el cantante explicó que esa diferencia se debe a una costumbre habitual en las zonas rurales de aquella época, donde los nacimientos no siempre se inscribían de inmediato. “En el campo te anotan el día que tu padre tiene libre en el trabajo”, recordó al contar la historia. Su padre recién pudo realizar el trámite varios días después y esa terminó siendo la fecha oficial que quedó asentada en sus documentos.

A pesar de conocer cuál fue el día en que realmente llegó al mundo, el artista adoptó el 8 de marzo como la fecha de celebración de su cumpleaños. Con el paso de los años, esa diferencia entre el nacimiento y la inscripción terminó convirtiéndose en una de las anécdotas familiares que conserva de su infancia en Tucumán.

Palito Ortega recordó su infancia en Lules, Tucumán, mucho antes de arrancar su carrera como artista (Instagram).

La infancia de Palito Ortega en Lules, Tucumán

Palito Ortega pasó sus primeros años en Lules, Tucumán, dentro de una familia numerosa y en un contexto marcado por el trabajo en el campo. El cantante recordó que nació en la casa número 24 del Ingenio Mercedes, un escenario que quedó asociado a sus primeros recuerdos mucho antes de que comenzara a pensar en una carrera artística.

Aquella realidad también permite entender la historia detrás de su inscripción varios días después de haber nacido. Las obligaciones laborales de su padre formaban parte de la dinámica familiar, al punto de que recién pudo realizar el trámite cuando tuvo tiempo disponible, una situación que terminó dejando asentada oficialmente una fecha distinta a la verdadera.

Con los años, el artista dejó su provincia natal y comenzó un recorrido que terminaría llevándolo a Buenos Aires y posteriormente a los escenarios. Sus orígenes en Lules, sin embargo, continuaron apareciendo en los recuerdos con los que reconstruye su historia, especialmente cuando habla de su círculo cercano y de las condiciones en las que transcurrieron sus primeros años.

Desde muy chico, tuvo que trabajar para colaborar con su familia. Antes de dedicarse a la música, lustró zapatos, reparó bicicletas, limpió tumbas y vendió diarios, distintos oficios que formaron parte de sus años en dicha ciudad y que él mismo suele recuperar cuando habla de sus raíces.

Palito Ortega comenzó a trabajar desde muy chico (Instagram)

En 1956, todavía adolescente, decidió dejar su provincia y probar suerte en Buenos Aires. Llegó a la estación de Retiro sin conocer a nadie y comenzó a abrirse camino lejos de Lules, en una etapa en la que incluso vendió café en la puerta de Radio Belgrano antes de conseguir sus primeras oportunidades dentro de la música. Ese recorrido permite dimensionar el contraste entre la infancia que vivió en Tucumán y la carrera que construiría años más tarde.

A más de ocho décadas de haber llegado al mundo, el artista conserva como parte de su historia personal esa diferencia entre la fecha real y la que figura en sus documentos. El cantante eligió siempre celebrar el 8 de marzo, aunque sabe que llegó al mundo varios días antes, en una época en la que los tiempos del trabajo familiar también condicionaban trámites tan básicos como una inscripción.

Palito Ortega repasó la historia detrás de sus orígenes (Instagram)

Con el paso de los años, aquella infancia en Tucumán quedó muy lejos de los escenarios, los discos y la popularidad que alcanzaría después. La anécdota de sus dos fechas de nacimiento funciona hoy como una pequeña puerta de entrada a los orígenes de Palito Ortega, una etapa marcada por el trabajo, la familia y una vida muy distinta que lo terminaría llevando a ser uno de los máximos referentes de la música popular de Argentina y de habla hispana.