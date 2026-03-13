Paloma Goycochea, la hija de Sergio, se casó con Felipe Seisdedos: el increíble look de la novia

Paloma Goycochea, la hija de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo, formalizó su vínculo con el hombre de su vida, Felipe Seisdedos, a través de una ceremonia íntima realizada en Nordelta y ante la presencia de los dos hijos de la pareja, Valentino y Clarita, de seis y dos años.

La novia ingresó al altar, montado a orillas de un lago, de la mano de su padre y enamoró a todos con su increíble look.

La novia lució un vestido con corset estructurado y strapless, falda con transparencias y un manto de encaje

“Me casé y formé la familia de mis sueños con el amor de mi vida, Soy muy feliz”, escribió Paloma en su feed de Instagram.

La hija del "Goyco" se casó con Felipe Seisdedos, padre de sus dos hijos, Clarita (en brazos) y Valentino.

Claudia Villafañe, muy amiga de la familia, fue la wedding planner.

“Te vi nacer y hoy te acompaño en este día tan especial. ¡Tu boda! Te quiero”, expresó Claudia en su Instagram. Lució un vestido moderno, con corset estructurado strapless que marcaba la silueta y falda con transparencias bordada. Lo completó con un manto de encaje que le caía sobre los hombros y le dio un aire romántico.

Paloma Goycochea formalizó en Nordelta con Felipe Seisdedos tras 12 años de amor.

Para el momento del baile después de la cena, Paloma cambió su vestuario por un vestido corto blanco más canchero y relajado, que combinó con accesorios divertidos como anteojos de sol en forma de corazón.