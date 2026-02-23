Pampita deja su casa de Barrio Parque: las imágenes de su mudanza y los motivos

Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand celebra sus 99 años con una megafiesta que incluirá a 73 personas. Ante esto, móviles periodísticos se instalaron en la vereda del departamento de Marcela Tinayre para realizar la cronología de este día histórico para la diva. Sin embargo, a metros de distancia, un imponente camión de mudanza se instaló en la puerta de la casa de Pampita captando la atención de los allí presentes. Las cámaras de Desayuno Americano (América TV) registraron el momento exacto en el que los trabajadores comenzaban a ingresar al domicilio.

Pampita sorprendió con su mudanza

La exclusiva zona residencial de Barrio Parque se encuentra completamente revolucionada no sólo por la guardia periodística que desplegaron los medios por el cumpleaños de Mirtha Legrand, sino también porque a metros de distancia, en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, un movimiento inusual alertó a los movileros.

Pampita | Instagram

La primicia fue brindada esta mañana por el magazine matutino de América TV, donde, en plena cobertura del aniversario del natalicio de la mítica conductora televisiva, lanzaron: “Un camión de mudanza… se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”. Fue en ese momento en el que Luis Bremer bromeó: “Está complicado el barrio, justo cuando Mirtha necesita recibir proveedores porque va a recibir 73 invitados. Justo hoy Pampita se muda… ¿le querés complicar el cumpleaños a Mirtha? ¿Qué pasó?”.

Ante esto, el cronista explicó: “A Pampita la vimos salir hace un ratito nada más. Se fue de la casa hace aproximadamente 20 minutos. Salió bastante apurada y volvió. Así que se está preparando para mudarse de Barrio Parque. Último momento”.

Pampita se muda | Captura de pantalla de América TV

Los verdaderos motivos que determinaron la mudanza de Pampita

El pasado 22 de septiembre, Pampita fue víctima de un terrible robo en su casa de Barrio Parte. Delincuentes ingresaron a la lujosa vivienda vulnerando los controles de seguridad, sustrayendo elementos y objetos de valores de la modelo mientras ella se encontraba de viaje en Europa. Este hecho la devastó ya que no sólo violentaron su intimidad, sino que, además, los ladrones se llevaron la caja fuerte con los recuerdos de su hija Blanca.

“La verdad es que el entorno de Pampita dice que la sensación de ella y la de su hijo después del robo… un robo súper violento”, señalaron desde el ciclo que conduce Pamela David especulando con las razones de la top model para no seguir habitando el lugar. “Bueno, hay un par de cosas ahí medio raras, pero les cargaron dos autos en la puerta de la casa durante 20 minutos. Ella estaba de viaje. No hay peor sensación que encontrarte con eso”, añadieron alegando que este fue el desencadenante para que la familia de Carolina, incluso ella misma, desistiera de la idea de renovar el contrato y quedarse en dicha propiedad.

En este marco, los periodistas en el piso resaltaron que “los videos internos de la casa son brutales”. “Terrible, porque ves cinco tipos moviéndose todo el tiempo, como si nada, dentro de su casa”, aseguraron. Aunque la experta fashionista no salió a brindar declaraciones respecto a esto, se estima que la condición de vulnerabilidad en la que se vio expuesta la llevaron a tomar la tajante decisión de preservar a sus hijos y comenzar una nueva vida lejos del exclusivo barrio porteño.

Por casualidad del destino y sin proponérselo, la inminente mudanza de Pampita captó la atención de los canales de espectáculo que estaban en la zona cubriendo los pormenores del cumpleaños de La Chiqui Legrand en el día que celebra sus 99 años. Ahora, todas las miradas están puestas en cuál será el destino de la modelo y sus cuatro hijos, quien seguramente haya pensado en un entorno más protegido buscando la tranquilidad de vivir sin angustiosa sensación de inseguridad.

NB