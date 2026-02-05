Pampita brilló con un look total black que es tendencia esta temporada

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas de la moda local. Desde República Dominicana, la modelo y conductora compartió imágenes de un estilismo que no pasó desapercibido y que reafirma la vigencia del clásico total black, reinterpretado en clave contemporánea.

Pampita con un short dress en total black

Lejos de los excesos y las estridencias, la elección de Pampita se alineó con una de las tendencias más fuertes de la temporada: prendas de diseño limpio, siluetas bien definidas y detalles sutiles que elevan el look sin necesidad de ornamentos.

Un vestido que se robó todas las miradas

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido negro corto de silueta recta y estructura precisa, con escote cerrado y mangas cortas con volumen marcado en los hombros. Este detalle, protagonista absoluto del diseño, aporta carácter y modernidad, y remite a la microtendencia de hombros trabajados que volvió a instalarse en las pasarelas internacionales.

Pampita con un short dress en total black

El largo mini, limpio y sin agregados, refuerza la estética minimalista de la prenda, donde el foco está puesto en la construcción y en la arquitectura del vestido. Una elección que dialoga con el minimalismo estructural y con la sastrería femenina reinterpretada desde una mirada actual.

Minimalismo y elegancia

El estilismo de Pampita se completó con el cabello recogido con raya al medio y un maquillaje en tonos neutros, una combinación que potencia la sobriedad del conjunto y deja que la prenda sea la verdadera protagonista. El resultado es un look elegante, moderno y atemporal.

Pampita con un short dress en total black

Más allá de las tendencias pasajeras, el outfit de Pampita funciona como un recordatorio de un principio fundamental de la moda: el little black dress nunca pierde vigencia. Temporada tras temporada, el vestido negro corto se reinventa y vuelve a ocupar un lugar central en el guardarropa femenino, confirmando que la elegancia, cuando es simple, siempre impacta.