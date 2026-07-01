Juanita Tinelli mostró su nuevo cambio de look

Si hay algo que caracteriza a Juanita Tinelli es , sin dudas, la versatilidad a la hora de realizarse cambios estéticos correspondientes a sus cortes y tonos de pelo. Tal es así que la influencer recibió este nuevo mes con un radical cambio de look que incluyó corte y un nuevo tono despertando el furor en sus más de 2,7 millones de seguidores por mostrar su lado más audaz y sus numerosas formas de reinventarse.

El nuevo look de Juanita Tinelli

Para muchas famosas, el cabello es una forma de expresión en el cual transmiten su personalidad y su pasión por el universo fashionista. En cada cambio de estación, apuestan por una nueva tendencia de cortes y/o tinturas, que la ayudan a posicionar su imagen y ganar notoriedad, priorizando siempre su impronta. A mediados de abril, Juanita Tinelli sorprendió a todos con un radical cambio de color dejando atrás el clásico morocho para aventurarse a una melena completamente rubia.

El nuevo cambio de look de Juanita Tinelli | Instagram

En aquel momento, la modelo posó frente al espejo con una melena larga y prolijamente peinada, dando cuenta que su nueva búsqueda iba definitivamente hacia los colores claros. En esta oportunidad, la hija del conductor volvió a generar revuelo entre sus seguidores al compartir una nueva intervención en su pelo.

A través de un carrusel que compartió en su cuenta personal de Instagram, se la puede ver posando en el interior de un auto destacando no sólo su look comfy utilizando prendas básicas y versátiles con otra pieza artesanal superpuesta, sino que también dejó al descubierto cómo está su cabello dos meses y medio después de una decoloración total.

En las imágenes se la observa llevando un tono rubio cremoso con matices beige y dorados. No es un rubio platinado frío, sino un tono más natural y luminoso. A diferencia de cómo lo llevaba semanas atrás, se puede apreciar un largo que sobrepasa apenas los hombros con un corte en capas largas. Esta técnica genera que pueda tener movimiento y volumen, al mismo tiempo que descontractura un acabado rígido. Asimismo, sumó un flequillo tipo curtain bangs -flequillo cortina-, que consiste en tenerlo abierto en el centro, mientras que, al mismo tiempo, se va fusionando con las capas del largo.

El nuevo cambio de look de Juanita Tinelli | Instagram

Juanita Tinelli apuesta por un rubio cremoso, dejando en el pasado el clásico platinado

Juanita Tinelli apostó por la naturalidad, el movimiento y el color que va cobrando fuerza desplazando por completo al rubio platinado. Con mechones desmechados, textura suave y un largo versátil que permite adaptarlo a distintos peinados, la joven de 25 años optó por una tonalidad que pisa fuerte entre aquellas que se animan a llevar su cabello claro: el rubio cremoso ideal para iluminar el rostro y crear looks relajados.

Para ello, Juana fusionó tres estilos en uno: el Quiet Luxury, el Scandi Hair y el Clean Girl. Estas tres tendencias priorizan la naturalidad, el brillo saludable y la elegancia sin esfuerzo con cortes cómodos, cargados de personalidad y fáciles de llevar. Una combinación que demuestra que el verdadero lujo está en un cabello sano, con textura natural y un look versátil que funciona tanto para el día como para la noche.

El nuevo cambio de look de Juanita Tinelli | Instagram

Así, con un color que puede resultar desafiante para cualquier mujer, Juanita Tinelli lo resignificó aportando su impronta fashion y apropiándose de una de las tendencias capilares más audaces. La influencer recurrió a sus conocimientos en moda y aplicó su sello personal, consolidando un look que combina sofisticación y frescura. Una vez más, dejó demostrado que no está dispuesta a quedarse con un sólo estilo, sino que, a lo largo de su trayectoria como modelo y creadora de contenidos va apostando por nuevas variables que la llenen de personalidad.