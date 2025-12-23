Los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson van en aumento. Los participantes de Masterchef Celebrity, quienes demuestran en la competencia que hay química entre ellos, protagonizaron un particular momento en el estadio Vélez Sarsfield. Sucede que el joven le dedicó unas llamativas palabras a la modelo frente a miles de personas, lo que generó más sospechas de que están a punto de blanquear su relación.

Ian Lucas se la jugó y habló de Evangelina Anderson en pleno estadio Vélez

Ian Lucas y Evangelina Anderson se muestran cada vez más cerca. Esta vez, la top model acompañó al cantante al estadio de Vélez Sarsfield, donde él realizó una participación especial en el show de su colega Fede Vigevani. Eva fue con su hija Emma, más conocida como Abrojito, y estuvo atenta al momento en que su compañero de Masterchef Celebrity salió al escenario.

Luego de que se dejaran de seguir en Instagram y volvieran a ser "amigos" pocas horas después, Ian Lucas y Evangelina Anderson dejaron en claro que está todo bien entre ellos y reavivaron las versiones de romance. De hecho, cuando Ian cantó con La Joaqui se vio a Shaina, hija de la cantante, y a Abrojito en la tarima, quienes son fanáticas del joven.

Shaina y Abrojito, las hijas de La Joaqui y Evangelina Anderson

Esto llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y luego se trasladó a los usuarios de las redes sociales ya que la propia modelo subió fotos de su hija vestida con una remera que tenía fotos de Ian Lucas. Además, compartió varios clips mostrando la pequeña se enfrenta al público mientras es acompañada por él y su amiga.

Sin embargo, lo que generó más revuelo fue cuando subió Wanda Nara y le pidió a Fede Vigevani "preguntarle sin anestesia" sobre su vínculo con Evangelina Anderson, quien se encontraba en la tribuna mirándolo atentamente. "Queremos saber qué esta pasando", preguntó el artista. En ese instante, Ian Lucas lanzó una risa incómoda mientras la gente comenzó a gritar eufórica.

“Es mi compañera de MasterChef”, expresó el youtuber. No obstante, la conductora del reality culinario no se conformó con su respuesta y expresó: “Entre panqueque y panqueque... bueno el día de mañana se sabrá”. Para terminar, el joven se sinceró y manifestó: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina. Nos queremos mucho”. De esta manera, Ian Lucas se la jugó y le dedicó tiernas palabras a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance.

Evangelina Anderson se cansó de los rumores y habló de su vínculo con Ian Lucas y Martín Demichelis

Este domingo 21 de diciembre, Martín Demichelis cumplió 45 años y los saludos virtuales no se hicieron esperar. Entre ellos, su hija Lola compartió una significativa foto familiar en la que se lo puede ver junto a sus hermanos, su perrita y sus papás ¡Todos juntos! Al pie de esta postal, la preadolescente los etiquetó para que estén atentos a este post. Evangelina Anderson al ver semejante gesto de amor, lo reposteó en sus historias, sin imaginarse las repercusiones mediáticas y digitales que iba a tener.

En Infama (América TV), los especialistas en farándula analizaron este gesto que despertó las sospechas de una posible reconciliación. Sin embargo, la participante de MasterChef Celebrity habló a través de WhatsApp con la periodista Karina Iavícoli donde dejó en claro su postura ante el padre de sus hijos. "¡Ni loca vuelvo!", comenzó diciendo derribando por completo la chance de que vuelva a darle una oportunidad a su exmarido.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis junto a sus hijos en común.

Respecto a la acción de repostear esta foto familiar, exclamó: “‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”. Al parecer, este saludo de cumpleaños generó enojo en Ian Lucas a tal punto que el influencer la habría dejado de seguir en redes. Atentos a los movimientos digitales de los fans, hubo quienes se percataron en este accionar para interpretar que al joven no le gustó nada que Evangelina Anderson se haya mostrado junto a Martín Demichelis. No obstante, a las horas, se volvieron a seguir.

Según las palabras de la participante del ciclo que conduce Wanda Nara en Telefe, ambos tomaron con humor el matcheo que la prensa les realizó y se sumaron a este juego de seducción agregándole más leña al fuego. "Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más", señaló. Tras escuchar la explicación, la Marcela Tauro elaboró su propia teoría al respecto: "Está blanqueando".