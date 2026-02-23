Así es el colegio de Anita García Moritán y Sarah Burlando: bilingüe, religioso y con enfoque internacional

El colegio al que asisten Anita García Moritán y Sarah Burlando empezó a llamar la atención, no solo por quiénes son las alumnas sino también por el tipo de educación que ofrece. En un contexto donde se valoran cada vez más las trayectorias formativas, la institución combina una impronta clásica con una mirada contemporánea. Se trata de un proyecto educativo que articula lo académico, lo espiritual y lo humano como ejes centrales. En ese sentido, la formación no se limita al aula, sino que busca acompañar el desarrollo integral de los alumnos. Así, el perfil que promueve se vincula tanto con el conocimiento como con la construcción de valores.

Anita García Moritán y Sarah Burlando en un modelo bilingüe con mirada global

Uno de los pilares centrales del colegio es su enfoque bilingüe, con una fuerte presencia del inglés desde los primeros años. Este modelo no solo apunta al aprendizaje del idioma, sino a incorporarlo como herramienta cotidiana dentro del proceso educativo. A su vez, la propuesta incluye certificaciones internacionales que avalan el nivel académico alcanzado por los alumnos. Según su proyecto institucional, la formación busca preparar a los estudiantes para desenvolverse en contextos globales. En paralelo, se promueve una mirada abierta al mundo a través de intercambios, viajes formativos y experiencias educativas que amplían horizontes.

Anita García Moritán y su papá en el colegio.

El componente religioso es otro de los ejes fundamentales de la institución. La educación en la fe se integra de manera transversal en la vida escolar, acompañando tanto lo académico como lo cotidiano. La propuesta busca formar personas con una mirada solidaria, comprometida y abierta al otro. En este sentido, se promueven valores como la empatía, la generosidad y el sentido de comunidad. También se impulsan espacios de acción social donde los alumnos participan activamente en proyectos con impacto real. La idea es que el aprendizaje no sea solo teórico, sino también vivencial y conectado con la realidad.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

El enfoque integral en la educación de Anita García Moritán y Sarah Burlando

Más allá de lo académico y lo religioso, el colegio pone el foco en una formación integral. Esto implica trabajar tanto en habilidades cognitivas como en aspectos emocionales, sociales y creativos. La propuesta incluye actividades vinculadas al arte, la tecnología, el deporte y el desarrollo socioemocional. Además, se prioriza el acompañamiento personalizado, con seguimiento cercano de cada alumno y su proceso. En conjunto, el objetivo es formar personas autónomas, con pensamiento crítico y capacidad de adaptación. De esta manera, el paso por la institución se proyecta más allá de la etapa escolar, como base para la vida adulta.