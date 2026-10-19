Tini Stoessel explicó por qué canceló su show en Miami y sorprendió con una revelación

Tini Stoessel explicó por qué se canceló su show en Miami y compartió un extenso descargo sobre lo ocurrido antes de la presentación. La cantante tenía previsto llevar FUTTTURA al Kaseya Center el domingo 18 de octubre, pero la función quedó suspendida a último momento, faltando 20 minutos para el concierto. Después del comunicado de la productora, decidió dar su versión y contar todo lo que había sucedido durante los preparativos y las razones detrás de la suspensión.

La fecha formaba parte de la gira internacional y había sido anunciada como la única escala estadounidense del recorrido. Para quienes habían comprado entradas y organizado viajes, la noticia llegó cuando esperaban disfrutar del espectáculo. Su explicación incluyó un reclamo por las condiciones de trabajo y una advertencia sobre situaciones del tour que, por ahora, prefirió no desarrollar.

Tini Stoessel detalló las fallas que impidieron su show en Miami

Tini Stoessel comenzó su mensaje lamentando lo sucedido y el esfuerzo de quienes habían viajado para verla. Según explicó, su equipo llevaba días intentando adaptar la producción, pero al llegar encontró un montaje incompleto y condiciones distintas de las acordadas. Aseguró que el recinto había sido entregado con horas de retraso y que faltaban sistemas indispensables para salir a escena.

El duro descargo de Tini Stoessel tras la cancelación en Miami.

Entre las deficiencias mencionó problemas de sonido, iluminación, video y comunicación. También señaló que no pudieron realizarse pruebas esenciales de seguridad, incluidas las correspondientes a los vuelos escénicos. De acuerdo con su relato, los técnicos siguieron trabajando hasta último momento y consiguieron materiales que debían haber estado disponibles para preparar la función.

La revelación más fuerte apareció después: “Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, escribió, sin identificar quiénes sostenían esa postura. Aclaró que los músicos, bailarines y demás integrantes estaban preparados, aunque no podían actuar de manera segura. Además, anticipó un informe con otras deficiencias y agregó: “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”.

Ake Music, la productora del evento, también atribuyó la cancelación al incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción. En su comunicado sostuvo que la situación era ajena a la intérprete y a su equipo, y confirmó que estaban listos para comenzar. Respecto de las entradas, indicó que la información sobre devoluciones sería comunicada mediante los canales oficiales de venta.

El comunicado de Ake Music sobre el recital suspendido.

El antecedente de México y el momento personal de Tini Stoessel durante FUTTTURA

Tini Stoessel ya había sufrido otra modificación en su agenda: el 6 de octubre se anunció la cancelación definitiva del concierto previsto para el 25 en Arena CDMX. Zignia Live, Music Vibe y el recinto mexicano informaron entonces que respondía a causas ajenas a las empresas organizadoras.

El recorrido también quedó atravesado por las versiones sobre el conflicto económico con su padre. En septiembre, Ángel de Brito contó en LAM que FUTTTURA figuraría a nombre de Alejandro Stoessel y reprodujo un mensaje atribuido a la artista: “Estoy trabajando gratis por mi público”.

Sobre el escenario, la intérprete también habló de la importancia de acompañarse durante los momentos difíciles. En Colombia reconoció que atravesaba un duelo y agradeció a quienes la ayudaban mediante las canciones. Durante aquella presentación buscó entre las tribunas a su pareja, Rodrigo De Paul, y destacó el afecto que recibía de sus seguidores, sin precisar públicamente las circunstancias de ese proceso.

Tini Stoessel durante una presentación de FUTTTURA.

En otra de las funciones, en El Salvador, se refirió a su salud mental y al acompañamiento profesional que recibía. También agradeció a sus amigas de toda la vida y a quienes trabajan con ella desde hace años. El sostén de su entorno fue parte de sus mensajes al público, al que expresó su deseo de acompañar a través de la música durante sus propios procesos personales. Durante su presentación en Guadalajara, a comienzos de septiembre, la cantante reafirmó su decisión de seguir adelante con la gira: “No me voy a ir, que me voy a quedar. Que estoy más firme que nunca”, expresó ante los cánticos de apoyo del público.

Tini Stoessel anunció FUTTTURA Live antes de la cancelación

Tini Stoessel había comenzado el domingo con otra novedad, mucho más alegre: el jueves 22 de octubre lanzará FUTTTURA Live, el álbum con versiones en vivo del espectáculo que llegará a las plataformas digitales. El anuncio apareció en Instagram horas antes de la suspensión y la publicación incluyó el arte del proyecto y un listado de 32 pistas que recorre distintas etapas de su carrera y recuerdan lo que fue la presentación de su gira en Buenos Aires, incluyendo la presentación de we pray, el tema que tiene con Coldplay.

Su actividad reciente también incluyó la participación en el recital de Lali Espósito en River. Allí interpretaron “Like a Virgin” y “1Amor”, en un encuentro cuyo registro en vivo se publicó posteriormente. Además, está confirmada entre las figuras principales de Lollapalooza Argentina 2027, siendo la primera artista argentina en ser headliner de dicho evento.

La portada y las canciones de FUTTTURA Live.

Tras la cancelación de su show en Miami, Tini Stoessel sostuvo que su prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, aunque marcó un límite frente a las condiciones que describió. En el cierre del descargo insistió en que la seguridad y el respeto por quienes compraron una entrada no son negociables, y agradeció a sus seguidores por acompañarla.