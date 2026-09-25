A dos meses del casamiento de Tini, su mejor amiga, la modelo e influencer Carola Gil anunció su embarazo

Carola Gil transita una etapa de transformaciones que se suma a un año de importantes acontecimientos dentro de su círculo más íntimo. A dos meses del casamiento de Tini Stoessel, su mejor amiga, con quien construyó un vínculo de toda la vida, sorprendió a todos al confirmar su embarazo. Rodeada de afectos y atravesando un presente distinto al de temporadas anteriores, la modelo disfruta de la noticia que generó una ola de reacciones.

Carola Gil, la mejor amiga de Tini Stoessel, enterneció a todos al confirmar su embarazo

Carola Gil atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. A dos meses del casamiento de Tini Stoessel, una de las personas más cercanas a su círculo íntimo, la modelo confirmó que está embarazada de su primer hijo junto al futbolista Nicolás Fonseca. La noticia fue compartida a través de una publicación en la que mostró una imagen que dio cuenta de la nueva etapa que comenzó para la pareja y que rápidamente generó repercusión entre sus allegados.

Carola Gil confirmó su embarazo

El posteo de la modelo no tardó en llenarse de mensajes de felicitaciones. Entre quienes celebraron la novedad aparecieron nombres como Zaira Nara, Eva Bargiela y Lola Latorre, que acompañaron el anuncio con muestras de afecto. En pocas horas, la publicación se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la influencer, que desde hace tiempo comparte aspectos de su rutina profesional y personal con una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus pasos.

La llegada de este embarazo encuentra a Carola Gil en una etapa llena de amor junto a Nicolás Fonseca, con quien mantiene una relación que comenzó a captar atención pública durante 2024. El vínculo nació en el ámbito digital, cuando el futbolista jugaba en River Plate. Ambos comenzaron a interactuar antes de coincidir personalmente en un evento social. A partir de allí, la relación avanzó de manera constante y, con el correr de los meses, se consolidó a través de proyectos compartidos y una convivencia marcada por el perfil bajo.

Carola Gil y Nicolás Fonseca

Desde entonces, la pareja mostró una dinámica basada en hábitos similares y una rutina organizada. La disciplina deportiva del mediocampista encontró puntos en común con el estilo de vida de la influencer, que en distintas ocasiones habló sobre la importancia que tienen para ella el orden cotidiano, los horarios y el bienestar personal. Esa sintonía se trasladó a la convivencia y terminó fortaleciendo una historia que ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo.

Carola Gil y Tini Stoessel y una amistad que las acompaña desde la infancia

Además de su presente sentimental, Carola Gil es conocida por mantener una de las amistades más duraderas dentro del mundo del espectáculo. Su vínculo con Tini Stoessel se remonta a los primeros años de la infancia, cuando ambas coincidieron siendo muy pequeñas en el ámbito escolar. Desde entonces compartieron distintas etapas de crecimiento y construyeron una relación que logró mantenerse con el paso del tiempo, incluso cuando sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes.

Carola Gil y Tini Stoessel

Durante la niñez, las dos pasaban gran parte de su tiempo juntas, contó en distintas oportunidades la influencer. Entre juegos, disfraces, música e historias imaginarias comenzaron a formar una amistad que luego continuó durante la adolescencia y la adultez. Con el crecimiento de la carrera artística de la cantante, la modelo siguió acompañándola de cerca y estuvo presente en varios momentos importantes de su recorrido profesional.

Quienes siguen sus trayectorias conocen las numerosas imágenes y encuentros que compartieron a lo largo de los años. Más allá de los eventos públicos o las celebraciones especiales, la amistad entre Tini Stoessel y Carola Gil se caracteriza por espacios mucho más simples. Esa cercanía convirtió a la hermana de Andrés Gil en una de las personas de mayor confianza dentro del entorno personal de la cantante. La confirmación del embarazo llega, además, a dos meses del casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul.

Carola Gil confirmó que espera su primer hijo junto a Nicolás Fonseca, una noticia que marca una nueva etapa en la vida de la modelo. El anuncio llegó en un momento de importantes cambios dentro de su entorno cercano, donde también se encuentra Tini Stoessel, amiga desde la infancia y una presencia constante a lo largo de los años. Mientras avanza este nuevo capítulo junto al futbolista, la influencer se prepara para ampliar su familia, acompañada por su familia.

VDV