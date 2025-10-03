Acusaron a L-Gante de amenazar de muerte al hombre que lo denunció en 2023

El nombre de L-Gante ha vuelto a calar con fuerza durante las últimas horas y esta vez, no ha sido por trabajo. Recientemente se dio a conocer que el cantante enfrenta problemas legales en Uruguay tras la cancelación de varios shows tras el pago parcial realizado por los promotores del espectáculo.

Mediante un audio transmitido en el programa DDM, el abogado Martín Sosa explicó el nuevo presente judicial de L-Gante: “En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal por estafa y apropiación indebida en Uruguay y Argentina. No es la primera vez que lo hacen, es una gimnasia que se viene repitiendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más, uno en Salto y otro en Canelones. La misma estrategia”

L-Gante

La grave acusación que enfrenta L-Gante

Ahora, este viernes, el abogado Leonardo Sigal en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, reveló que L-Gante habría amenazado al hombre que lo denunció en 2023. Según el letrado: “Elián Valenzuela sigue molestando a mi cliente y ahora hay una nueva amenaza. Lo amenazó frente al vehículo y estamos pidiendo las cámaras produciendo toda la prueba”.

Del mismo modo, Leonardo Sigal explicó que el episodio ocurrió el pasado 08 de septiembre: “Ya te había contado que L-Gante maneja sin licencia y ahora amenazó a este cliente. Lo que le dijo L-Gante a mi cliente es ‘te voy a mandar a matar’. Frenó su vehículo y le repitió la misma frase que le había dicho cuando lo secuestró. Mi cliente está cansado y quiere vivir tranquilo”, sentenció el letrado.

L-Gante

La posible detención de L-Gante

Leonardo Sigal aseguró que las pruebas podrían derivar en un nuevo revés judicial para el artista: “Con esta nueva denuncia alcanza para una detención, pero si eso no pasa tenemos otros elementos para presentar en la Justicia”. Este nuevo episodio reaviva la polémica alrededor de L-Gante, quien en 2023 pasó casi 100 días detenido.

Recordemos que, Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el intérprete en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.