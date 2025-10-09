El tierno mensaje de Paula Chaves a Pedro Alfonso en su cumpleaños: “Pretendo encontrarte en el resto de nuestras vidas”

Paula Chaves sorprendió a Pedro Alfonso en el día de su cumpleaños con una dedicatoria cargada de emoción y recuerdos. La modelo publicó en su cuenta de Instagram varias fotos que, más que un simple saludo, funcionaron como un relato visual de los años que llevan juntos y de las múltiples facetas que comparten como pareja y familia.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

En sus historias, acompañado del mensaje “Feliz vida al N°1. Te amo en todas tus versiones”, Paula Chaves reunió postales íntimas y familiares que ilustran la evolución de su vínculo. Desde los primeros años de la relación hasta su vida actual junto a sus hijos, las fotos se convirtieron en una declaración pública de afecto que rápidamente despertó la ternura de sus seguidores.

Un recorrido por todas las versiones de Pedro

En una de las imágenes publicadas por Paula Chaves, se puede ver a Pedro descansando en una cama, con una camiseta del Chelsea y uno de sus hijos durmiendo sobre su pecho, en una escena de calma y ternura. En otra de las fotos, la modelo aparece junto a él en una toma en blanco y negro al aire libre, donde ambos posan con complicidad bajo el título “Versión 2”.

El álbum continúa con una fotografía familiar en la playa, donde Pedro sostiene a una de sus hijas en brazos mientras los demás niños se aferran a sus piernas, acompañada del texto “Versión 3”. Más adelante, se los ve acostados sobre el césped, sonrientes y relajados, con la leyenda “Novios Versión 4”. También hay lugar para el humor y las pasiones personales: una imagen de Pedro en un recital, levantando los brazos entre la multitud, que Paula bautizó “Versión Piojosa”.

El mensaje final que emocionó a sus seguidores

La secuencia culmina con una foto donde Pedro Alfonso sostiene a la bulldog francesa de la familia, vestida con un abrigo animal print. En esta última postal, Paula Chaves escribió: “Te amo en esta vida y en todas las que nos volvamos a encontrar. Pretendo encontrarte en el resto de nuestras vidas”.

El mensaje, acompañado de la frase “Como Shakespeare y Anne”, coronó el homenaje y selló una publicación que combina humor, ternura y amor en estado puro. Cada imagen refleja una parte de la vida compartida de Paula Chaves y Pedro Alfonso, desde la intimidad del hogar hasta los momentos más simples y cotidianos, en una muestra del profundo cariño que une a la pareja.