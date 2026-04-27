Paula Chaves y Zaira Nara confirmaron un acercamiento: el motivo por el que decidieron encontrarse

Después de años cruzando indirectas y manteniendo una tensa distancia, Paula Chaves y Zaira Nara sorprendieron al revelar que dejaron atrás sus diferencias. Una serie de gestos solidarios y un encuentro casual sembraron las bases para un acercamiento que parecía improbable hasta hace poco tiempo.

El momento detrás de la tregua entre Paula Cheves y Zaira Nara

La oportunidad para romper el hielo surgió en un contexto inesperado y cargado de emociones. Tras la dolorosa pérdida de su perro Moro, Paula Chaves decidió no participar en un evento importante, y fue Zaira Nara quien tomó su lugar, en un gesto que no pasó desapercibido para quienes seguían de cerca la historia entre ellas.

“Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, comentó Zaira en Intrusos, reflejando su empatía por el momento difícil que atravesaba Paula.

Zaira Nara//Instagram

Este acto de solidaridad se interpretó como el primer paso hacia un posible acercamiento, dejando entrever que todavía quedaba espacio para el cariño y la comprensión mutua. Así, ambas comenzaron a desandar un camino que parecía bloqueado por años de confrontaciones mediáticas y malentendidos. "Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño", dijo Zaira Nara sobre un posible reencuentro con Paula Chaves.

Paula Chaves y Zaira Nara//Archivo

El encuentro que lo cambió todo entre Paula Chaves y Zaira Nara

El punto de inflexión definitivo llegó en un encuentro fortuito en un local de una diseñadora que ambas admiran. Fue en ese lugar donde sus caminos se cruzaron nuevamente y donde decidieron dar espacio a la reconciliación. Paula Chaves relató el momento con cautela: “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”.

Paula Chaves//Instagram

A pesar del interés del público, ninguna de las dos quiso detallar lo ocurrido en esa reunión ni anticipar qué podría venir a continuación. Paula Chaves dejó claro que prefiere mantener cierta reserva, “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”, sentenció sobre su debilitado vínculo con Zaira Nara.