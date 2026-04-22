El dolor de Paula Chaves por la muerte de su perro con el recuerdo de una vida compartida: "Querías hablarme"

Paula Chaves está atravesando un momento de pura angustia y dolor tras la muerte de Moro, su perrito bulldog francés de 15 años que, este martes 21 de abril, perdió la vida. De acuerdo con lo que reveló la modelo, el can estuvo con complicaciones en su salud que requirieron atención y cuidados constantes. Sin embargo, pese a los intentos por salvarlo, finalmente falleció. Ante esto, realizó un sentido posteo en sus redes sociales donde manifestó todos sus sentimientos en esta etapa de duelo que acaba de comenzar.

Paula Chaves despidió a Moro

Moro, el perrito que le regaló Pedro Alfonso al principio de su romance, fue una parte fundamental de la familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso. El perrito acompañó no solo a la pareja, sino que también formó parte de la crianza de sus hijos Olivia, Baltasar y Filipa. Tal es así que, a través de un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, la presentadora les contó a sus más de 4,7 millones de seguidores el rol que ocupó “Canchi” -como ella lo llamaba cariñosamente-.

Paula Chaves recordó a Moro, su bulldog francés | Instagram

“Se fue a pasear Moro. No me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas”, comenzó diciendo en el pie de un carrusel de imágenes y videos que desplegó en su feed de Instagram, a modo de homenaje. Aunque su partida física dejó un vacío muy grande en su corazón e inevitablemente cambió la dinámica familiar, la esposa del productor recordó cómo fueron los primeros años de convivencia con el can y hasta incluso fue quien la ayudó a descubrir sus embarazos.

“Me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos. Fuiste y serás parte de esta familia por siempre”, remarcó llena de gratitud. Además, en esta línea, recalcó el lugar irreemplazable que ocupó Moro en sus vidas, no solo como mascota, sino como parte esencial de la familia.

Paula Chaves recordó a Moro, su bulldog francés | Instagram

Moro, mucho más que un perro

Además de describir el lugar que su mascota ocupó en su vida, Paula Chaves habló de las cualidades del animalito y cómo desafió, incluso, a la biología de su especie. “No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste agua y Pau”, afirmó.

Paula Chaves recordó a Moro, su bulldog francés | Instagram

En este marco, también habló de su faceta solidaria y de cómo Moro fue un perrito guía: “Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella. Uniste y le diste mucho amor a esta familia”. Finalmente, recordó los primeros meses de vida, donde ocupó el rol de nodriza ante la ausencia de su madre biológica. “Te crié en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana”.

Paula Chaves y Moro | Captura de pantalla de YouTube

De esta manera, Paula Chaves eligió despedir a Moro, su bulldog francés, a través de un sentido homenaje, compartiendo postales del perrito junto a sus hijos cuando eran bebés y hasta incluso cuando nadó en la pileta de su jardín en compañía de otro amigo de cuatro patas. “Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta. Andá a pasear a la eternidad”, concluyó al borde de las lágrimas y en pleno duelo por despedir a uno de los integrantes más queridos de su familia.

NB