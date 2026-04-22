Los hijos de Paula Chaves hicieron un conmovedor altar tras la muere de su perro, Moro

Paula Chaves y Pedro Alfonso se despidieron, el martes 21 de abril, de su mascota Moro. El bulldog francés fue el primer regalo que el conductor le dio a la bailarina, cuando confirmaron su relación en televisión abierta. Ese perro los acompañó a lo largo de los años y vio nacer y crecer a sus tres hijos, volviéndose centro de la familia. Es por eso que, tras su fallecimiento, todos quisieron expresar lo mucho que lo extrañarían. En su casa, los menores de edad decidieron tener un gesto con Moro, e hicieron un conmovedor altar en su honor.

El conmovedor altar que los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso hicieron por Moro

El martes 21 de abril, Pedro Alonso compartió en sus redes sociales que su perro Moro había fallecido. La mascota acompañó a la pareja durante 15 años, recorriendo momentos como la confirmación pública y el nacimiento de sus tres hijos. Es así como todos los integrantes buscaron honrarlo a su manera, y los menores encontraron la manera al ubicarle un espacio especial en su hogar. Paula Chaves, conmovida aún por la situación, mostró en sus historias de Instagram lo que sus hijos habían hecho.

En un video, recorrió una esquina de su casa, donde Olivia, Baltazar y Filipa hicieron un conmovedor altar. En el mismo se podía ver un dibujo profesional de la mascota, junto a una escultura dorada en su honor. Además, sus patitas habían quedado grabadas en una hoja de papel con pintura verde, y se iluminaba por la vela que encendieron. Los menores escribieron en una carta: "Te amamos mucho Moro. Te amamos todos hasta Rosi". La bailarina mostró el altar conmovida, y se llevó los comentarios de los usuarios.

El conmovedor altar a Moro

Las palabras de Paula Chaves al perder a su perro Moro

Paula Chaves no pudo pronunciarse durante el martes, debido a la tristeza que cargaba por su perro Moro. Es por eso que, en las últimas horas, compartió un posteo recordando a la mascota, y agradeció haberlo tenido como su primer hijo de 4 patas. Entre videos y recuerdos familiares, emocionó a sus seguidores, que no tardaron en acompañarla en el sentimiento.

"Me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos. Fuiste y serás parte de esta familia por siempre. Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita, la sarnosita, y dejaste tu huella en ella. Uniste y le diste mucho amor a esta familia. Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta", expresó la bailarina.

Las palabras de Paula Chaves

En medio del dolor familiar, los hijos de la pareja, que crecieron junto a Moro todos estos años, decidieron hornarlo con un conmovedor espacio dentro de su hogar. Con dibujos realistas y cartitas, lo siguen recordando y buscan darle un lugar espiritual en sus vidas. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en acompañar a la familia, con comentarios de apoyo y saludos a todos ellos. La noticia entristeció a todo su círculo, y reflotó recuerdos llenos de amor y cariño.

A.E