El paso de L-Gante por Olga, el canal de streaming que se encuentra realizando temporada en Pinamar por la temporada de verano, no pasó desapercibido. Desde una entrevista con Maxi López y Wanda Nara hasta lanzar un llamativo comentario para Gimena Accardi, el artista volvió a quedar en el centro de la escena y generó repercusiones en redes sociales.

Gimena Accardi reveló que le gustan los "turros" y L-Gante se hizo cargo

Gimena Accardi disfruta de su primer verano soltera después de mucho tiempo. La actriz, que se separó de Nicolás Vázquez a mediados del 2025, combina relax y trabajo en Pinamar, donde se encuentra llevando adelante el programa de streaming Soñé que veraneaba del canal Olga. En las últimas horas, el ciclo previo al suyo tuvo la visita de L-Gante y antes de irse, el cantante aprovechó para encarar a la actriz.

Todo comenzó cuando Gimena Accardi lanzó, hace unos días, que sus gustos cambiaron. “A mí me gustan los turros”, reveló dejando mudos por unos segundos a sus compañeros. Su declaración dio pie a que Homero Pettinato exagerara este concepto y pensara una polémica escena con discusión a los gritos en la puerta de un boliche.

Gime Accardi

Fue en ese entonces que la actriz de 40 años no dudó en contradecirlo: “Están equivocadísimos, el turro es dulce. Están en pe.. ustedes. Que se repartan ya los turros románticos, está lleno de turros románticos. El que te maltrata es otro tipo de chabón, es el abogado que viene de traje”. Luego, siguió con su defensa al decir que "el turro es el que trata como una princesa, te trata como un verdadero hombre te tiene que tratar”.

Sus palabras generaron un fuerte revuelo en las redes sociales y miles de comentarios, en los que la cuestionaban por comportarse como una persona mucho más joven y por “romantizar” el crimen y la delincuencia. Además, muchos usuarios hicieron hincapié en su matrimonio con Nicolás Vázquez y el perfil del actor, el cual no coincide con el que mencionó la artista.

L-Gante

L-Gante encaró sin filtro a Gimena Accardi

Lo cierto es que L-Gante no dejó pasar este comentario y se hizo cargo. El referente de la cumbia 420 visitó Sería Increíble, el programa de Nati Jota y Maxi López en Olga, y antes de salir a saludar a la gente que lo estaba esperando fuera del estudio, decidió quedarse para ver ingresar a Gimena Accardi, quien se preparaba para comenzar otra emisión de Soñé que veraneaba. En ese entonces, el joven sin micrófono mano lanzó sin filtro: "Escuché que te gustan los turros y yo estoy activo".

Ella quedó boquiabierta y sus compañeros le pidieron que repita la frase. Sin embargo, el cantante se retiró y no regresó. "No, no... disculpame, organicémonos", se escucha decir a Gime Accardi mientras todos comienzan a pedirle que no se vaya. Sin embargo, las productoras recordaron sus dichos y la directora, completamente descolocada, retrucó: "¿Estoy activo dijo?".

De esta manera, el picante comentario de L-Gante a Gimena Accardi provocó dudas acerca de un nuevo romance en puerta. Cabe recordar que la última pareja pública de él fue Wanda Nara mientras que ella está sola tras su relación de 18 años con Nico Vázquez. Habrá que ver si la soltería de ambos es el puntapié inicial para que decidan conocerse fuera de las cámaras.