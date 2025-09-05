Una nueva guerra se empezó a gestar, y tiene como protagonistas a Griselda Siciliani y Flor Vigna. La separación de la bailarina con Luciano Castro, y el inmediato comienzo de relación de él con la actriz provocó diversos comentarios entre los usuarios, apuntando de que habría surgido por una infidelidad. Si bien Vigna lo confirmó en ocasiones, decidió apuntar contra Siciliani en los últimos días, sobre todo por el trato que recibió del actor y la actitud de "Tatiana" que ella habría tenido. En este contexto, Griselda no se quedó callada y lanzó un picante guiño.

Griselda Siciliani, Luciano Castro, Flor Vigna

Canciones y guiños en remeras: Griselda Siciliani dejó un mensaje tras la nueva canción de Flor Vigna

Griselda Siciliani y Luciano Castro están viviendo unas semanas llenas de amor y emoción. Juntos se toman días de vacaciones, comparten logros teatrales y televisivos, y se acompañan en todos los nuevos proyectos a futuro. Sin embargo, Flor Vigna apareció para apuntar contra la pareja, por lo vivido durante la relación y separación con el actor. Según expuso, había vivido un infierno con Castro, y apuntó contra Siciliani como "Tatiana", por haber estado con el "novio de su amiga".

Ante estos dichos, Griselda se pronunció y decidió alejarse de la polémica. “Respetemos lo que dice cada mujer, si dice que vivió un infierno respetemos porque seguramente lo vivió”, expresó en una entrevista con Intrusos (América). Pero los cruces no terminaron ahí. Hace unos días atrás, Flor sacó su nueva canción y videoclip, llamado "Apunta y dispara", que muchos usuarios tomaron como una indirecta contra la actriz. Incluso, en una parte de la letra, ella dice tajante: “No me llevo bien con Tatianas”. Lejos de quedarse callada, Siciliani habría decidido responder a su manera.

En el marco del último día de rodaje de Envidiosa 3, la actriz compartió diversas fotografías del elenco y sus momentos como Vicky. Entre tantas de ellas, hubo una que llamó la atención de los seguidores, y que lo tomaron como que era para los "envidiosos", incluso Flor Vigna por haberle dedicado la canción. Griselda llevaba puesta una remera blanca con letras rojas en la que se leía: “Everything me resbala”. De esta manera, habría remarcado su lejanía de la polémica, una vez más.

El picante guiño de Griselda Siciliani y Flor Vigna

Por el momento, ninguna de las dos mujeres volvió a pronunciarse al respecto. Flor Vigna sigue promocionando su música y nuevos proyectos artísticos, mientras que Griselda Siciliani disfruta de su relación con Luciano Castro y celebra los logros de las series que protagoniza en plataformas. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar, y dar sus opiniones, comenzando a dividirse en diferentes grupos, dependiendo con quién estaban de acuerdo frente al escándalo.

A.E