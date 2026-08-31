Pimpinela anunció el estreno de su propia película: “Nuestra historia en pantalla grande”

Pimpinela se suma a la lista de figuras de la música y el espectáculo argentino que tendrán su historia llevada a la pantalla grande. Lucía y Joaquín Galán se incorporan así a una tendencia que en los últimos años tuvo como protagonistas a grandes personalidades de la cultura popular, con Moria Casán como uno de los anuncios más recientes de una biopic sobre su vida.

Pimpinela hace el anuncio de su propia película

El proyecto, titulado: Pimpinela, el origen de la leyenda, se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje durante 2027. La película llegará a los cines hacia finales de ese mismo año y recorrerá distintos momentos de la vida de los hermanos, desde su infancia y sus raíces familiares hasta la creación del dúo que los convirtió en referentes de la música popular.

Pimpinela confirmó la película con un mensaje en Instagram

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Pimpinela, donde los hermanos compartieron fotografías del momento en que firmaron el contrato de producción. Joaquín y Lucía Galán aparecen junto al equipo creativo, entre aplausos y gestos de celebración, en un ambiente decorado con algunos de los discos de oro, platino y diamante que recibieron durante su trayectoria.

Pimpinela junto al equipo de producción

“Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande. Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes”, escribieron junto a las imágenes. Luego, completaron el anuncio con una frase que anticipó el inicio de este nuevo proyecto: “Comienza la cuenta regresiva para ‘Pimpinela: la película’”.

Quiénes estarán detrás de la biopic de Pimpinela

La película que contará la historia de Pimpinela contará con la producción de Fam Contenidos y Sipur Studios, junto a la coproducción de Costes Studio y Loishka. El guion estará a cargo de Mario Segade, mientras que Lorena Muñoz será la directora del proyecto.

La película de los hermanos Galán se estrenará a finales del 2027

La historia recorrerá la infancia de los hermanos, sus raíces como hijos de inmigrantes españoles y los primeros años que compartieron en Buenos Aires, además de mostrar cómo sus experiencias personales terminaron influyendo en la identidad artística del dúo. El rodaje comenzará durante 2027 y todavía no se conocen los actores que interpretarán a los hermanos.

La trayectoria de Pimpinela que llegará al cine

Lucía y Joaquín Galán construyeron una carrera de más de 40 años, con 24 discos editados y más de 100 reconocimientos entre premios de oro, platino y diamante. A lo largo de su trayectoria, el dúo vendió alrededor de 40 millones de álbumes y llevó sus canciones a distintos países de América Latina y España, además de presentarse en escenarios internacionales como el Madison Square Garden.

Lucía y Joaquín Galán

La propuesta de Pimpinela combinó la balada con una puesta en escena teatral y convirtió canciones como “Olvídame y pega la vuelta” en clásicos de la música en español. También llegaron a contar con versiones de sus temas en inglés, italiano y portugués. Ahora, parte de ese recorrido, junto con la historia personal que dio origen al dúo, será llevada por primera vez a la pantalla grande con Pimpinela, el origen de la leyenda.