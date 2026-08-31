Pimpinela anunció el estreno de su propia película: “Nuestra historia en pantalla grande”

Pimpinela se suma a la lista de figuras de la música y el espectáculo argentino que tendrán su historia llevada a la pantalla grande. Lucía y Joaquín Galán se incorporan así a una tendencia que en los últimos años tuvo como protagonistas a grandes personalidades de la cultura popular, con Moria Casán como uno de los anuncios más recientes de una biopic sobre su vida.
El proyecto, titulado: Pimpinela, el origen de la leyenda, se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje durante 2027. La película llegará a los cines hacia finales de ese mismo año y recorrerá distintos momentos de la vida de los hermanos, desde su infancia y sus raíces familiares hasta la creación del dúo que los convirtió en referentes de la música popular.
Pimpinela confirmó la película con un mensaje en Instagram
El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Pimpinela, donde los hermanos compartieron fotografías del momento en que firmaron el contrato de producción. Joaquín y Lucía Galán aparecen junto al equipo creativo, entre aplausos y gestos de celebración, en un ambiente decorado con algunos de los discos de oro, platino y diamante que recibieron durante su trayectoria.
“Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande. Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes”, escribieron junto a las imágenes. Luego, completaron el anuncio con una frase que anticipó el inicio de este nuevo proyecto: “Comienza la cuenta regresiva para ‘Pimpinela: la película’”.
Quiénes estarán detrás de la biopic de Pimpinela
La película que contará la historia de Pimpinela contará con la producción de Fam Contenidos y Sipur Studios, junto a la coproducción de Costes Studio y Loishka. El guion estará a cargo de Mario Segade, mientras que Lorena Muñoz será la directora del proyecto.
La historia recorrerá la infancia de los hermanos, sus raíces como hijos de inmigrantes españoles y los primeros años que compartieron en Buenos Aires, además de mostrar cómo sus experiencias personales terminaron influyendo en la identidad artística del dúo. El rodaje comenzará durante 2027 y todavía no se conocen los actores que interpretarán a los hermanos.
La trayectoria de Pimpinela que llegará al cine
Lucía y Joaquín Galán construyeron una carrera de más de 40 años, con 24 discos editados y más de 100 reconocimientos entre premios de oro, platino y diamante. A lo largo de su trayectoria, el dúo vendió alrededor de 40 millones de álbumes y llevó sus canciones a distintos países de América Latina y España, además de presentarse en escenarios internacionales como el Madison Square Garden.
La propuesta de Pimpinela combinó la balada con una puesta en escena teatral y convirtió canciones como “Olvídame y pega la vuelta” en clásicos de la música en español. También llegaron a contar con versiones de sus temas en inglés, italiano y portugués. Ahora, parte de ese recorrido, junto con la historia personal que dio origen al dúo, será llevada por primera vez a la pantalla grande con Pimpinela, el origen de la leyenda.