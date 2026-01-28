Salen a la luz las fotos inéditas de Evangelina Anderson en Pasión de Sábado: "¿Qué onda con los ojos?"

Evangelina Anderson volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de que circularan imágenes inéditas de sus primeros años en los medios de comunicación. Las postales corresponden a su paso como bailarina por el histórico ciclo de música tropical Siempre Sábado -hoy conocido como Pasión de Sábado (América TV)-. El material despertó una ola de nostalgia y sorpresa entre los usuarios, que no tardaron en viralizar las capturas y comentar el notable cambio físico de la modelo con el paso del tiempo.

El salto a la fama de Evangelina Anderson

Antes de alcanzar reconocimiento masivo como figura mediática, Evangelina Anderson dio sus primeros pasos en la pantalla chica siendo una de las bailarinas destacadas de Pasión de Sábado. En aquellas emisiones, el programa combinaba cumbia en vivo, coreografías sensuales y una estética marcada por el brillo, los colores fuertes y un vestuario ajustado, elementos que constituyeron un sello de época.

Las imágenes difundidas en la web muestran a una joven bailarina desplegando energía, carisma y una presencia escénica que no pasaba inadvertida. Encajes, transparencias, trajes ceñidos al cuerpo y una impronta sugerente formaban parte del look característico de aquel ciclo televisivo. Para muchos usuarios, este archivo resultó revelador, ya que desconocían por completo esta faceta inicial de su carrera artística.

Evangelina Anderson ¿se cambió el color de ojos?

Además del shock que le generó a los usuarios que desconocían esta faceta artística de Evangelina Anderson, las comparaciones entre el antes y el después no tardaron en aparecer. En X (es Twitter), numerosos comentarios apuntaron a los cambios estéticos que la figura fue atravesando a lo largo de los años, destacando diferencias en sus rasgos faciales y alimentando el debate habitual sobre la evolución de las celebridades expuestas a la mirada pública.

Sin embargo, hubo un detalle puntual que se llevó toda la atención y se convirtió en el foco de la conversación: el color de sus ojos. En una de las fotografías que circuló con fuerza, se la puede ver con los ojos completamente oscuros, algo que llamó poderosamente la atención de los internautas y dio lugar a todo tipo de teorías y bromas.

“¿Qué onda con los ojos?”, exclamó una usuaria sorprendida. “Se le cambia el color de ojos en cada era”, agregó otra persona. A tono sarcástico, otro lanzó: “Hasta mutó el color de ojos”. Incluso hubo quienes dudaron de la autenticidad de su mirada: “¿Tiene lentes de contactos celeste!? Pensé que eran de ella”, mientras otro cerró con ironía: “Se le re dilataron las pupilas de escuchar diez horas seguidas cumbia”.

Lejos de cualquier polémica real, la reaparición de este material funcionó como una postal del pasado que vuelve a poner a Evangelina Anderson en el centro de la polémica. Por su parte, hubo quienes resaltaron su belleza natural y se animaron a comparar el gran parecido físico con su hija Lola. De esta manera, estas postales vintages dialogan con el presente de una mujer que logró consagrar su imagen como referente de campañas publicitarias de grandes marcas y hasta incluso llegó a consagrarse referente de estilo con presencia internacional.

