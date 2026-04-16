La práctica receta de muffins de Sol Pérez para sorprender a su bebé con un desayuno rico y saludable

Desde que Marco comenzó a comer solito, Sol Pérez se encarga de prepararle sus propios alimentos. Tal es así que, cada vez que su ajetreada agenda se lo permite, la panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) pone manos a la obra para sorprender a su bebé de un año con un desayuno rico y cien por ciento saludable. Es por esta razón que sacó a relucir su faceta creativa en la cocina y enterneció a sus más de 6,6 millones de seguidores con el resultado final.

Sol Pérez preparó muffins saludables aptos para bebés

La incorporación de nuevos sabores y texturas en la alimentación de los más chiquitos representa todo un desafío para los padres. Sin embargo, para Sol Pérez este obstáculo está más que finiquitado. A menudo, la periodista de El Noticiero de la Gente (Telefe) comparte sus dotes culinarios con su comunidad digital, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellas mamás que, día a día, buscan una alimentación nutritiva y balanceada para sus niños.

Sol Pérez y su hijo Marco | Instagram

A través de una postal que compartió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, la abogada difundió una postal con el resultado final de un clásico que todos conocen. “Hoy Muffins de choco para el bebu”, escribió al pie de la foto en la que se ven dos tres panquecitos llenos de sabor; una propuesta más que tentadora para que disfruten grandes y chicos.

Ingredientes:

100 ml de leche

10 ml de aceite

1 huevo

Polvo para hornear

25 gr de endulzante (o azúcar)

10 gr de cacao amargo

80 gr de harina (usé de almendras)

Chips de choco

Ralladura de naranja

180°, 20 minutos.

Preparación:

Aunque Sol Pérez no realizó, como suele hacer un clip mostrando el paso a paso de sus recetas, esta vez, sólo se dispuso a dejar plasmado el resultado final. No obstante, al igual que otras elaboraciones de esta índole, cada ingrediente se coloca de manera paulatina sobre un bowl y, con una espátula, se va mezclando para generar una masa homogénea.

Una vez cumplido este paso, enmantecar una placa con los moldes para muffins y agregar la preparación. Luego, con el horno calentado a 180 grados -una temperatura moderada-, cocinar durante 20 minutos. A mitad de cocción, colocar los chips de chocolate en la parte superior para aportar textura y que estos trocitos no se “hundan” en la mezcla.

Receta de Sol Pérez | Instagram

Como madre primeriza, Sol Pérez demostró, una vez más, que la dedicación y el compromiso son clave en esta etapa de la crianza donde los bebés desbloquean nuevos sentidos gustativos. Por esta razón, consciente de la importancia de una alimentación saludable en la infancia, apuesta a preparar ella misma cada plato, poniendo cuidado en cada detalle y dejando en claro que el amor es siempre el condimento estrella en cada una de sus recetas.

NB