Así es el nuevo emprendimiento de Momo, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, a los 11 años: "Un genio"

Este domingo 21 de enero, Jimena Barón sorprendió a todos sus seguidores con la ocurrente idea de su hijo Momo -fruto de su amor con Daniel Osvaldo-, quien está buscando tener su propia entrada de dinero. Para ello, necesitó la ayuda de su madre quien es la portadora de la materia prima y de ser la encargada de colaborar con la logística del emprendimiento del preadolescente.

La idea de Momo, el hijo de Jimena Barón, para ganarse la vida

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, Momo, el hijo de Jimena Barón pensó una idea para obtener él mismo su propia entrada de dinero. Aprovechando la próxima estadía en la playa junto a su familia, el primogénito de la artista comenzó a stockearse de accesorios para venderlos en su tiempo libre junto al mar.

Jimena Barón, Momo y Arturo | Instagram

“Momo me pidió que le plastifique el alias para vender pulseras en la playa”, escribió la cantante a su cuenta personal de Instagram junto a un video en el que se lo puede ver al dueño de esta iniciativa craneando acerca de las logísticas de venta. Sin embargo, una pequeña trampita se escondía detrás.

Al parecer, si bien es el autor intelectual del proyecto, su madre será la portadora del capital inicial para arrancar. “Total me tiene a mi laburando y gastando en piedras”, lanzó al mismo tiempo que resaltó el intelecto de su heredero: “Un genio”.

Momo heredó el lado artesanal de Jimena Barón

Desde que nació Arturo, Jimena Barón puso a merced toda su faceta creativa en realizar un nuevo proyecto que es su cable a tierra: técnicas de bordado a mano para realizar prendas cien por ciento personalizadas. Mientras se dedica a la crianza de sus hijos, la intérprete aprovecha sus breves tiempos de ocio para potenciar la imaginación y crear los diseños más significativos para ella.

Durante esta mañana de domingo, mostró el resultado de un bordado a mano el cual combinó con tan solo dos hilos. Para ello, utilizó un pantalón estilo guerrillero con amplios bolsillos en la parte de los costados, donde creó el nombre de Momo y Arturo. Esta veta artesanal fue heredada por su primogénito ya que también apuesta a las manualidades y a afinar su motricidad fina con la confección de pulsera para la playa, una actividad que no sólo lo entretiene, sino que, además, apunta a comercializarlo. Por su parte, la actriz fomenta la autonomía económica y el valor del trabajo en su hijo.

Jimena Barón y Momo | Instagram

El espíritu emprendedor parece correr por las venas de esta familia, demostrando que la creatividad y la iniciativa no tienen edad. Mientras Jimena Barón encuentra en el bordado su refugio artístico y una vía de expresión personal, Momo, canaliza esa misma energía creativa hacia un objetivo práctico y económico, buscando su independencia monetaria. Sin duda, el mercado playero de este verano tendrá un nuevo y prometedor competidor bajo la atenta mirada de madre.

NB