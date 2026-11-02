El presente de Amelia, la hermana de Ángela Torres e hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres: el arte y la música como estandarte

Amelia, la hermana de Ángela Torres, construye su camino acompañada por una historia familiar ligada al espectáculo, aunque con un recorrido que avanza a su propio ritmo. Entre clases, presentaciones y nuevas oportunidades, la hija de Gloria Carrá y Luciano Castro empezó a ganar visibilidad por su vínculo con la música y por algunas experiencias recientes que permitieron conocer una faceta distinta de su actualidad. En este contexto, una presentación junto a su hermana marcó un nuevo momento en su carrera.

Con 17 años, Amelia, la hermana de Ángela Torres, sigue sumando capítulos a su carrera como artista

Amelia Cáceres transita una etapa de crecimiento artístico que la encuentra cada vez más cerca de los escenarios que forman parte de la historia de su familia. Con 17 años, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres desarrolla un camino vinculado al canto, la danza y la comedia musical, mientras construye una identidad propia dentro del mundo artístico. Aunque mantiene un perfil reservado, su nombre comenzó a ganar visibilidad en los últimos meses gracias a distintas apariciones sobre los escenarios.

Gloria Carrá, Amelia Cáceres y Ángela Torres

La joven es la hermana menor de Ángela Torres por parte de madre y creció rodeada de expresiones artísticas. Sin embargo, su acercamiento al escenario no surgió de manera improvisada. Desde hace tiempo se encuentra realizando una formación enfocada en distintas disciplinas escénicas, combinando clases de canto con estudios de danza y comedia musical. Ese recorrido le permitió ampliar su experiencia y le brindó herramientas para que su carrera siga en ascenso.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en torno a Amelia Cáceres fue su voz. Tiempo atrás, una grabación realizada por Gloria Carrá, su madre, en la que interpretaba una canción popularizada por una reconocida película animada, generó repercusión entre quienes la escucharon. Muchos destacaron la afinación y encontraron similitudes entre su timbre vocal y el de su hermana, una comparación que rápidamente comenzó a circular entre seguidores de ambas artistas.

Ángela Torres y Amelia Cáceres

Mientras avanza con su formación, la joven cantante también encuentra respaldo en su entorno familiar. Tanto Gloria Carrá como Luciano Cáceres acompañan esta etapa de crecimiento artístico. Según trascendió en distintas declaraciones públicas de la actriz, la prioridad está puesta en ofrecerle un espacio de confianza para que pueda desarrollar sus intereses y proyectos de manera gradual. A la vez, ambos padres mantienen el foco en acompañar cada una de las etapas importantes de la adolescencia de su hija.

El debut de Amelia Cáceres junto a Ángela Torres en el escenario: “Las hermanas del amor”

Uno de los momentos más destacados del presente de Amelia Cáceres llegó durante una de las últimas presentaciones del tour musical de Ángela Torres en Mar del Plata. En esa ocasión, la cantante sorprendió al público al invitar a su hermana a compartir el escenario. Juntas interpretaron "Canción de las simples cosas", en una presentación que marcó la primera vez que participó de un espectáculo de esas características frente a una audiencia masiva.

La aparición de la hija de Gloria Carrá se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Más allá del vínculo familiar, el interés estuvo puesto en verla desenvolverse en un escenario profesional por primera vez. La experiencia representó un paso significativo dentro de su recorrido artístico y permitió que el público conociera una faceta que hasta el momento había permanecido mayormente en el ámbito privado.

El acontecimiento también fue acompañado por el entusiasmo de sus seres queridos, quienes la acompañaron en todo momento. Horas después del concierto, Amelia Cáceres compartió en sus redes sociales una serie de imágenes mostrando algunos de los mensajes que recibió. Tras su primer show en vivo, Luciano Cáceres posteó una foto de las cantantes y escribió: “Las hermanas del amor”. Por su parte, Ángela Torres también le dedicó un posteo a su hermana en este momento especial: “Y hoy pasó esto, Ame, te amo con mi vida. Lo preciosa que es tu voz, mi bebé”.

Los mensajes que Luciano Cáceres y Ángela Torre tras el primer show de Amelia

Amelia, la hermana de Ángela Torres, atraviesa una etapa centrada en la formación artística y en las primeras experiencias que la acercan a los escenarios. Con el acompañamiento de su familia y una rutina que combina canto, danza y comedia musical, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres continúa desarrollando un recorrido propio. Su reciente participación junto a su hermana marcó un nuevo paso dentro de ese proceso y se sumó a otras actividades vinculadas con la música que ya forman parte de su presente.

VDV