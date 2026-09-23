El presente de Sofía Vitola, la madre de la hija de Mike Amigorena, a los 42 años: su alter ego, un camino claro y el regreso a casa

Sofía Vitola atraviesa un presente de expansión artística, con nueva música, escenarios y proyectos que amplían los límites de su recorrido. A los 42 años, la cantante, guitarrista y compositora rosarina continúa al frente de Potra, el proyecto solista que sostiene desde 2013 y que hoy encuentra una nueva etapa con Bajo la lluvia, su tercer disco de estudio.

El increíble presente de Sofía Vitola

En paralelo, una canción de su repertorio volvió a ocupar el centro de la escena gracias a Envidiosa. Se trata de “Ninja del amor”, un tema que había lanzado años atrás y que encontró una nueva vida a partir de su aparición en la serie. El fenómeno llevó su música a nuevos públicos y acompañó un momento en el que la artista también reafirma una búsqueda que atraviesa toda su obra: ser cada vez más fiel a sí misma.

Potra, el alter ego con el que Sofía Vitola construyó su imagen

Desde 2013, Sofía Vitola desarrolla su carrera solista bajo el nombre de Potra, un alter ego que le permite reunir distintas facetas de su personalidad artística. La propuesta se mueve entre el pop, la balada, el bolero y la cumbia, con una impronta visual y narrativa que también toma elementos del cine y la literatura. En octubre de 2025 presentó Bajo la lluvia, un álbum de ocho canciones que defiende el formato disco en un momento dominado por los lanzamientos individuales.

Potra, el alter ego de Sofía Vitola

Para la artista, la posibilidad de construir un universo alrededor de varias canciones es parte fundamental de su manera de crear: “Yo me siento no sé si multifacética, pero sí multi algo”, explicó en varias entrevistas. Esa búsqueda tiene un concepto que la artista considera fundamental: la autenticidad.

“Ninja del amor”, el tema de Sofía Vitola que llegó a Envidiosa

Uno de los capítulos más particulares del presente de Sofía Vitola está relacionado con “Ninja del amor”, una canción que forma parte de Labio inferior, publicado en 2023. El tema tuvo una nueva explosión de popularidad después de aparecer en la segunda temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani. La canción no quedó simplemente como parte de la música de fondo: el personaje de Vicky la canta frente a Esteban Lamothe en una escena clave de la historia.

Griselda Siciliani interprentando "Ninja del amor" la canción de Sofía Vitola

El fenómeno amplió su público más allá de Argentina. La artista contó que comenzó a recibir comentarios en japonés en YouTube y que una joven de Brasil incluso viajó especialmente para verla en vivo después de conocerla a través de Netflix. Para la artista, ese recorrido resignificó la canción y le dio todavía más impulso para continuar con su proyecto.

De Rosario a Buenos Aires: la historia detrás de Sofía Vitola

Nacida en Rosario, Sofía Vitola se mudó a Buenos Aires a los 20 años. Antes de consolidarse en la música popular, tuvo una formación vinculada a la música clásica y también estudió Letras durante dos años en la Universidad Nacional de Rosario. La literatura continuó acompañando su camino creativo a través de diferentes talleres, entre ellos los realizados con Gabriela Bejerman y Hebe Uhart.

El regreso de Sofía Vitola a Rosario

Con el tiempo, esa combinación de música, literatura y cine terminó formando parte de la identidad de Potra. La cantante reconoce que muchas veces parte de una imagen, una película o una lectura para construir el universo de una canción. Su vínculo con Rosario, sin embargo, nunca quedó atrás. Recientemente tuvo una presentación en donde aseguró: “Rosario, mi lugar, mi gente, mi familia”

La vida de Sofía Vitola como mamá y el vínculo con Mike Amigorena

En el plano personal, Sofía Vitola es mamá de Miel, su hija, nacida en 2020 fruto de su relación con el actor Mike Amigorena. La pareja estuvo junta durante seis años y, tras su separación, logró conservar un vínculo cercano basado en la crianza compartida. La maternidad es otra de las facetas que Vitola incorpora a su identidad sin necesidad de separarla de su vida artística.

Mike Amigorena y Sofía Vitola con su hija Miel

Hoy, mientras continúa presentando Bajo la lluvia, estudia piano y se prepara para nuevos desafíos, entre ellos una obra de teatro. A más de una década de haber creado a Potra, Sofía Vitola sigue explorando nuevos caminos sin alejarse de aquello que considera esencial: hacer música desde un lugar cada vez más auténtico y volver, una y otra vez, a ese lugar que reconoce como propio.