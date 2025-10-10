Escándalo total: Marina Calabró fue escrachada y la imagen habla por sí sola

Marina Calabró quedó en el centro de un escándalo tras la difusión de una foto que la muestra en una situación inesperada. El contenido visual se instaló como tema de conversación y generó diversas reacciones. La escena retratada expone una situación que despertó el malestar de gran cantidad de vecinos de la zona.

La imagen que desató el escándalo sobre Marina Calabró

Marina Calabró fue protagonista de un escrache que tomó relevancia tras la circulación de una imagen tomada en plena vía pública. La fotografía se convirtió en foco de comentarios y generó distintas opiniones. La escena generó incomodidad entre varios residentes del barrio, quienes señalaron su disconformidad con lo sucedido.

Marina Calabró

En las últimas horas, Pochi de Gossipeame compartió en sus historias una imagen que muestra al auto de la periodista estacionado sobre la senda peatonal, obstruyendo parcialmente una rampa para personas con movilidad reducida. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Núñez, donde reside su pareja, Rolando Barbano.

“Lanonoticia: Vecinos de Núñez odiados! Marina Calabró sigue dejando su auto mal estacionado cuando va a lo de Barbano a dormir; lo deja en la línea de cruce de peatones, casi tapando la rampa para discapacitados y para cochecitos”, escribió la panelista. Según contó, sus propios seguidores le enviaron la información.

Pochi de Gossipeame

“¡Así no! Es real que hoy está difícil estacionar por ahí porque viví por esa zona hasta hace poco, pero bueno, tampoco lo podés tirar en cualquier lado!”, concluyó la periodista. Según trascendió, no es la primera vez que se señala a Marina Calabró por situaciones similares en esa zona. En el pasado, se mencionaron otros episodios vinculados al estacionamiento indebido, aunque no habían circulado imágenes.

El contexto en el que se dio el episodio fue una visita de la presentadora a la casa de Rolando Barbano, con quien mantiene una relación desde hace tiempo. La periodista suele trasladarse en su auto particular, y en esta ocasión lo dejó en un lugar que generó la reacción inmediata de los vecinos. La imagen fue tomada por una persona del barrio y enviada a la cuenta de Gossipeame, dinámica que mantiene con sus seguidores.

Marina Calabró y Rolando Barbano

Por su parte, el posteo no incluyó declaraciones de Marina Calabró ni respuestas oficiales. Tampoco se registraron comentarios públicos por parte de su entorno. El foco estuvo puesto en la foto, que rápidamente generó una ola de reacciones. La situación se sumó a una serie de episodios menores que, según los vecinos, vienen ocurriendo.

Marina Calabró

Marina Calabró fue escrachada y la imagen habla por sí sola, en un episodio que se instaló como tema de conversación en distintos espacios. La escena captada refleja una situación concreta que generó reacciones entre los vecinos. Sin declaraciones públicas ni aclaraciones, el hecho quedó registrado en una foto que circuló rápidamente.

VDV