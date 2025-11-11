Oriana Sabatini se sinceró sobre su embarazo: “Es frustrante esta sensación de culpa, de no estar tan feliz como parece”

Oriana Sabatini está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. A más de un año de su casamiento con Paulo Dybala, la artista emocionó a sus seguidores al revelar que estaba esperando a su primer bebé. Con un tierno video en su cuenta de Instagram, mostró el momento en que se enteraron de la novedad y las primeras semanas. Sin embargo, en su visita a Olga, la actriz y cantante se sinceró sobre este proceso y habló a corazón abierto sobre todo lo que no se ve a simple vista en las redes sociales y en sus apariciones públicas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y su embarazo: “Es frustrante esta sensación de culpa, de no estar tan feliz como parece”

Oriana Sabatini es de las celebridades que no dudan en compartir su intimidad y pensamientos junto a sus seguidores. Es así como en diversas ocasiones contó que sufre TCA, y que eso la llevó a tener sensaciones autodestructivas a lo largo de toda su carrera artística. Ahora, en medio de su embarazo, siguió con esa manera de ser y reveló cómo viene llevando el proceso y los cambios en su cuerpo. “Hubo un momento de estos meses donde mi cuerpo se veía igual a cuando yo tenía mis peores atracones. Para mí fue re difícil aceptar que no era que estaba teniendo atracones, yo estaba comiendo normal... y era porque estaba embarazada”, se sinceró en Sería Increíble, el programa de OLGA.

De esta manera, explicó que la pérdida de control total es una de las cosas más difíciles con las que lidia, y reveló que aún sigue en tratamiento, sobre todo en este momento de su vida. “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer o hacer cosas raras que hacía en mis momentos de locura de TCA. Es frustrante esta sensación de culpa, de no estar tan feliz todos los días como parece en redes”, expuso en vivo. Finalmente, reflexionó sobre esta nueva etapa de su vida: “Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que podés querer algo que nace de vos, es una banda”.

El círculo de amor de Oriana Sabatini durante su embarazo

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar el video de sus dichos, y de enviarle mensajes a su artista favorita, en este momento especial. Sin embargo, Oriana Sabatini no solo se rodea de sus seguidores que la acompañan a través de posteos y comentarios; sino que su familia y amigos le demuestran el amor que le tienen, sobre todo en esta dulce espera que vive. En la Argentina, realizó un íntimo baby shower, donde sus seres queridos le dibujaron la pancita, dejando su marca en el cuerpo de la artista.

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini está viviendo uno de sus sueños más grandes: el de crear una familia con la persona que ama. Acompañada por sus seres queridos y sus seguidores, vive cada momento del proceso y cuenta lo bueno y malo del embarazo. Su sinceridad y recuerdos sobre todo lo vivido en su carrera la llevaron a ser una de las más observadas, sobre todo al compartir su intimidad y conectar con los usuarios de las redes sociales.

A.E