La nueva vida de Nacho Herrero, a 19 años de su divorcio con Nicole Neumann

Pasaron casi dos décadas desde aquel casamiento fugaz con Nicole Neumann que lo puso, de golpe, en el centro de la escena. Hoy, Ignacio “Nacho” Herrero vive una realidad muy distinta, lejos de las cámaras, de los eventos y del ruido mediático. Aquella historia que ocupó tapas y generó titulares quedó atrás, y su presente va por un camino mucho más tranquilo y anónimo.

El romance de Nacho Herrero con Nicole Neumann que terminó antes de lo esperado

Corría el año 2005 cuando Nacho, que en ese momento trabajaba como modelo, se convirtió en el primer marido de Nicole Neumann. El romance avanzó rápido: noviazgo corto, casamiento íntimo y una vida que parecía encaminada. Pero la convivencia no funcionó y, apenas nueve meses después, la pareja decidió separarse. El divorcio se concretó en 2006 y sorprendió a muchos, sobre todo por lo poco que había durado el matrimonio.

Nicole Neumann y Nacho Herrero, sonrientes y muy cerca, en los meses previos a su separación en 2006.

Mientras Nicole siguió con su carrera, cada vez más instalada en los medios, Herrero empezó a tomar distancia del ambiente. De a poco fue desapareciendo de las pasarelas, de los programas y de las fotos sociales. Aquella exposición que lo había acompañado durante su relación con la modelo dejó de ser parte de su día a día, casi sin anuncios ni explicaciones públicas.

Nacho Herrero: lejos de Nicole Neumann, una vida más simple y sin cámaras

Con el tiempo, Nacho Herrero eligió mudarse a Córdoba y apostar por un estilo de vida mucho más relajado. Lejos de Buenos Aires y del circuito del espectáculo, se volcó a actividades comerciales y al rubro gastronómico, con una rutina bastante más parecida a la de cualquier persona común que a la de alguien vinculado a la farándula. Aunque su nombre volvió a aparecer en algunos titulares años después, él siempre evitó los medios.

No dio entrevistas ni buscó defenderse públicamente, y siguió firme en su decisión de mantener un perfil bajo. Para el exmodelo, la prioridad parece ser la tranquilidad y no volver a quedar atrapado en la exposición. Hoy, a 19 años de aquel divorcio que marcó su vida, Nacho Herrero está lejos de la imagen de joven modelo que muchos recuerdan. Su presente pasa por otros intereses, otras responsabilidades y un entorno mucho más chico, donde no hay fotógrafos ni micrófonos esperando declaraciones.

En plena etapa mediática, Nacho Herrero y Nicole Neumann posaban juntos en eventos mientras su relación avanzaba con firmeza.

En contraste, Nicole Neumann siguió ligada al mundo del espectáculo, con una carrera sostenida y una vida personal que también fue noticia en más de una ocasión. Dos caminos muy distintos después de una historia que fue breve, pero intensa y muy comentada en su momento. Con el paso del tiempo, la historia de Nacho Herrero se parece más a la de alguien que eligió correrse de la fama para empezar de nuevo.