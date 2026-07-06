Quién es y a qué se dedica Charlotte, la esposa actual de Bruno Barbier, el padre de la hija de Juliana Awada

Tras su separación de Juliana Awada, Bruno Laurent Philippe Barbier dio un giro a su vida y se instaló en Europa, donde encontró una nueva oportunidad en el amor. Fue allí donde conoció a Charlotte Barbotin-Larrieu, una mujer de origen belga con la que inició una sólida historia de pareja. Luego de varios años de relación, la pareja selló su amor con una boda en 2016 y, desde entonces, construyó un matrimonio estable, alejado del perfil mediático que rodeó al empresario durante su etapa en Argentina.

Así es la vida de Charlotte Barbotin-Larrieu

Más allá de la diferencia de edad, Bruno Barbier y Charlotte Barbotin-Larrieu -él es 20 años mayor que ella- comparten un rasgo en común: ambos nacieron en Bélgica. Ella llegó al mundo el 11 de abril de 1986 y pertenece a una reconocida familia vinculada al mundo empresarial de ese país. Con un perfil cosmopolita, suele manifestar su interés por la cultura, especialmente por el cine, la música y el arte, además de los viajes, la política y jugar al tenis.

Charlotte Barbotin-Larrieu | Linkedin

Su carrera profesional se desarrolló en el ámbito del lujo, la comunicación y el marketing. Charlotte cursó un Magistrado en Gestión del Lujo en la Universidad Internacional de Mónaco, donde obtuvo el mejor desempeño académico de su promoción al graduarse en 2015 con el mejor promedio. Gracias a esa formación, construyó una trayectoria ligada a prestigiosas firmas internacionales, destacándose por sus conocimientos en estrategia de marca, comunicación y relaciones institucionales.

Antes de consolidar su carrera en el sector de las marcas de alta gama, la millonaria de origen belga dio sus primeros pasos profesionales en el área de relaciones públicas en Marruecos. Más tarde continuó su desarrollo en firmas de prestigio internacional como Louis Vuitton, en Nueva York, y Prada, en París, donde asumió responsabilidades vinculadas a la comercialización de carteras y accesorios. En una entrevista, explicó que decidió cursar un Magister por una combinación de motivos personales y profesionales: buscaba "conseguir un puesto más alto" en su carrera y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de "compartir y aprender de otras nacionalidades". Esa experiencia académica fortaleció su perfil en marketing, comunicación y gestión de marcas internacionales.

Charlote Barbotin | Linkedin

Charlotte Barbotin-Larrieu: entre Mónaco, los negocios y la vida en familia.

Según trascendió, en la actualidad, Charlotte Barbotin-Larrieu reside en Mónaco junto a su marido, Bruno Barbier. Este lugar representa una fuerte carga simbólica para el matrimonio ya que fue allí donde se conocieron y comenzaron su historia de amor. La empresaria manifestó en distintas oportunidades su deseo de seguir creciendo profesionalmente, razón por la cual el Principado constituye el escenario ideal debido a su estrecha relación con las principales firmas internacionales.

En el plano comercial, además de desarrollar un perfil vinculado a la moda y la alta costura, la empresaria también incursionó en el mercado de las joyas, logrando crear su propia unidad de negocio. "Cuando empecé, tenía un deseo muy fuerte: quería crear algo que se pareciera a mí. Luego, en mi camino, conocí gente, compartí, viajé. Con el tiempo, el emprendimiento me dio el lujo de poder compartir una y otra vez. En 5 años, pasé de ser una joven gemóloga a diseñadora de joyería y alta joyería. Pude organizar y participar en varios eventos que destacaron a Charlotte. B", escribió para el último aniversario de su emprendimiento de alta gama en su perfil de Linkedin.

En este marco, desplegó una faceta como docente. "Tuve la suerte de ver mis creaciones llevadas en mujeres increíbles como Charlotte Di Pietro y Louise Parent.

Pero también ofrecía clases magistrales a estudiantes y a mujeres apasionadas por la joyería. Donde mis clases magistrales siempre son tan diferentes entre sí, porque si me conoces, sabes que me gusta ir por todas partes", señaló con alegría por ver crecer este negocio que la llena de satisfacciones desde 2021.

Otro detalle que suele llamar la atención es el notable parecido físico que muchos encuentran entre Charlotte y Juliana Awada. Ambas tienen rasgos faciales y hasta el color de la tez similares que llama poderosamente la atención. Además, se supo que mantiene una buena relación con Valentina, la hija de Barbier, quien suele viajar seguido a Italia para compartir tiempo con su padre y su esposa. Fieles a un bajo perfil, ninguno de los dos tiene redes sociales y ambos eligen mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

Su vínculo con la Argentina también se mantiene a través del vínculo de cercanía que construyó con Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis, esta última muy amiga de Valentina Barbier, la hija del empresario. Las tres generaciones descendientes de Mirtha Legrand asistieron a su lujoso casamiento celebrado en París en septiembre de 2016.

Bruno Bardier y Juliana Awada | Redes Sociales

Desde su separación, Juliana Awada y Bruno Barbier lograron construir una relación cordial, marcada por el respeto y la prioridad de mantener el bienestar de su hija en común. Con el paso de los años, ese vínculo se consolidó en un clima de armonía que también incluyó a Charlotte Barbotin-Larrieu, quien se integró de manera natural a la dinámica familiar. De perfil bajo y alejada de la exposición pública, la empresaria belga mantiene una vida reservada en Mónaco, sin presencia en redes sociales y con un fuerte resguardo de su intimidad, priorizando un estilo de vida discreto junto a su esposo.