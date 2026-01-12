Bruno Barbier, empresario belga de bajo perfil, compartió una etapa significativa junto a Juliana Awada que marcó su historia personal y familiar. Su vida está ligada a los negocios internacionales y a una posición destacada en Europa, mientras que en Argentina dejó huella por su relación con la diseñadora y por la llegada de su primera hija, Valentina.

Bruno Barbier, un destacado empresario belga, expareja de Juliana Awada y padre de su hija

Bruno Barbier y Juliana Awada vivieron una relación que se extendió por varios años y que estuvo marcada por proyectos compartidos y la llegada de su primera hija. Empresario de origen belga, pertenece a una familia reconocida en su país y desarrolló su vida en torno a los negocios y la discreción.

Mauricio, Antonia Macri, Valentina, Bruno Barbier y Juliana Awada

El padre de Valentina Barbier nació en Bélgica y pertenece a una familia con una posición económica destacada. Su entorno estuvo siempre ligado a las empresas y los negocios, manejando todo con discreción, con una fortuna que oscila los 400 millones. A finales de los años noventa conoció a la ex primera dama en un vuelo de Air France, donde el flechazo fue mutuo y dio punto de partida a una relación prolongada.

Durante ese tiempo, Bruno Barbier y Juliana Awada compartieron proyectos personales y familiares. En 2003 nació Valentina, su primera hija, quien se convirtió en el centro de la vida de ambos. La pareja convivió en Argentina y en Europa, hasta que decidieron separarse en 2009.

Bruno Barbier

La pareja construyó un vínculo sólido que se mantuvo durante varios años, hasta que las diferencias personales marcaron el final de la relación. A pesar de la separación, ambos continuaron unidos por la crianza de Valentina, demostrando que la prioridad siempre estuvo en el bienestar de su hija.

La vida discreta y bajo perfil del empresario Bruno Barbier, expareja de Juliana Awada

Bruno Barbier eligió mantener un perfil bajo después de su separación de Juliana Awada. Su vida se orientó hacia los negocios y actividades privadas, lejos de la exposición mediática. A diferencia de otros nombres, el empresario se mantuvo en la discreción, con apariciones limitadas y siempre relacionadas con el vínculo con su hija.

Mauricio, Antonia Macri, Valentina, Bruno Barbier y Juliana Awada

Oriundo de Bélgica y residente en Mónaco, el padre de Valentina Barbier proviene de un entorno familiar ligado a la actividad empresarial y a la vida discreta de la aristocracia europea. Su trayectoria se desarrolló en el ámbito de las inversiones y proyectos privados, siempre con bajo perfil y lejos de la exposición mediática.

Años después de su separación, Bruno Barbier continuó enfocado en sus actividades económicas y en la vida familiar, manteniendo un vínculo cercano con su hija y una relación cordial con Juliana Awada. Su vida transcurre entre negocios y momentos de descanso en Europa, donde vive con Charlotte Barbotin-Larrieu, con quien se casó en 2016.

Juliana Awada, Valentina Barbier

Bruno Barbier, la expareja de Juliana Awada y padre de su primera hija, construyó una vida marcada por la discreción. Su relación con la empresaria fue un capítulo importante en su vida, sobre todo con la llegada de su hija Valentina. Desde su perfil bajo, continúa siendo parte de la aristocracia europea enfocado en los negocios familiares.

