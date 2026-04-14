Guido Icardi reveló la historia detrás del sorpresivo embarazo y nacimiento de su hija: "¿El papá de quién?"

Guido Icardi sorprendió a todos al contar una historia íntima y completamente inesperada sobre el nacimiento de su hija. Durante una charla en StreamLionel, el ciclo conducido por Lionel Ferro en el canal Solo por Hoy, el hermano de Mauro Icardi explicó que fue padre en medio de un embarazo críptico, una situación poco habitual en la que la madre desconoce que está embarazada hasta el momento del parto.

Guido Icardi y el relato inesperado sobre el nacimiento de su hija

El episodio ocurrió en Gran Canaria, donde nació la nena, y según él mismo describió, todo se resolvió en cuestión de horas, sin señales previas que hicieran pensar en esa posibilidad. Por lo insólito que fue, la anécdota generó sorpresa e incredulidad en el estudio. En medio de la conversación, Guido Icardi contó primero que tiene dos hijos: “Tengo un hijo en Rosario y tengo una nena en Gran Canaria”.

Guido Icardi

El periodista Martín Salwe, que también participaba de la charla, quiso saber por qué la nena había quedado allá, y fue entonces cuando la historia dio un giro. “Porque está con la madre. Fue un embarazo críptico que nos vino en un día”, explicó. La frase alcanzó para abrir una historia tan poco común como inesperada, porque enseguida detalló que ni él ni la madre sabían que ella estaba embarazada hasta el momento en que fueron a la guardia por un dolor de panza.

Guido Icardi contó cómo vivió un embarazo críptico en Gran Canaria

Cuando Lionel Ferro preguntó si embarazo críptico significaba justamente que la mujer no sabe que está embarazada, Guido confirmó: “No sabe que está embarazada”. Y después reconstruyó la escena con más detalle. “Yo llego un día a la guardia porque le dolía la panza. Entonces, llego a la guardia allá de Canarias, me dicen: ‘¿Usted es el papá?’. Le digo yo: ‘¿El papá de qué? ¿De qué me estás hablando?’”.

Todo ocurrió sin señales que pudieran anticiparlo: “No sabía nada. Y me dieron a mi hija de 2,90 kg, la verdad, nació sana, perfecta, no tiene ningún problema”, dijo, todavía con asombro al recordarlo. Cuando le preguntaron si no se le veía la panza a la madre, Guido Icardi también fue tajante: “Sigue menstruando y no se le ve la panza”. Así, con una mezcla de desconcierto, alivio y sorpresa, terminó revelando una historia personal completamente fuera de lo común, marcada por un nacimiento inesperado que lo convirtió en padre.