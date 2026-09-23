Quién es Marlowe, la hija de 14 años de Sienna Miller que acapara todas las miradas

Feliz, Sienna Miller (44) sorprendió en la presentación de su nueva serie, “War”, al mostrarse en la alfombra roja junto a Marlowe Sturridge (14), la mayor de sus tres hijos. A puras sonrisas, las chicas se robaron todos los flashes. La cita que reunió a madre e hija tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, donde se presentó el elenco de la ficción dramática de HBO y Sky.

Sienna Miller describió a su hija: "Es como una joven Anna Wintor"

En una entrevista con “The Guardian”, Sienna describió a su hija como una amante de la moda muy crítica, incluso con su propia madre. “Es muy estilosa. Es como una joven Anna Wintour en su absoluto desdén por algunas de las cosas que uso”, contó Miller con humor.

SIenna Miller y Marlowe en la premiere de "War".

Marlowe es hija de la actriz y el actor británico Tom Sturridge, conocido por sus trabajos en “The Sandman”, “Sweetbitter” y “The Boat That Rocked”. La pareja comenzó su relación en 2011 y se separó en 2015. Así, madre e hija disfrutaron de una noche de alfombra roja en la que fueron el centro de atención.

Fotos: GROSBY GROUP