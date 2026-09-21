El presente de Santiago Martella, el periodista que sufrió un microinfarto: de ser el hijo de un excombatiente de Malvinas a triunfar en TN

Santiago Martella encontró en el periodismo un camino propio, aunque su nombre también permanece ligado a una historia familiar que forma parte de uno de los capítulos más recordados de la historia argentina. Entre la actualidad laboral, los recuerdos que siguen presentes con el paso del tiempo y una situación reciente que modificó temporalmente su rutina, atraviesa una etapa cargada de nuevos proyectos frente a las cámaras.

La infancia de Santiago Martella, marcada por el recuerdo de su padre, un excombatiente de Malvinas

Santiago Martella atraviesa dos dimensiones marcadas por el legado familiar vinculado a la Guerra de Malvinas y una carrera periodística construida durante más de dos décadas en los medios de comunicación. En las últimas semanas, además, su nombre volvió a ocupar un lugar destacado luego de revelar que atravesó un microinfarto, un episodio de salud inesperado del que hoy se recupera favorablemente mientras continúa con su trabajo en TN.

Santiago Martella

Nacido en mayo de 1981, el comunicador tenía apenas un año cuando su padre, el teniente Luis Carlos Martella, fue destinado a las Islas Malvinas durante el conflicto bélico. El 16 de mayo de 1982, desde Puerto Argentino, le escribió una carta por su primer cumpleaños. Aquel mensaje, redactado en medio de la guerra, terminó transformándose con el paso del tiempo en uno de los documentos más significativos de su historia personal. Menos de un mes después, el 12 de junio, falleció en combate durante la batalla de Monte Dos Hermanas.

La ausencia de su padre marcó los primeros años de vida de Santiago Martella, que creció junto a su hermana María Constanza bajo el cuidado de su madre, Marty. Con el tiempo, el periodista contó en distintas oportunidades cómo atravesó el proceso de comprender la dimensión de lo ocurrido y cómo la figura paterna se mantuvo presente a través de relatos familiares, recuerdos y aquella carta conservada durante años. También destacó el esfuerzo de su madre para sostener a la familia en un contexto complejo para muchos familiares de excombatientes y caídos en la guerra.

Santiago Martella y su padre, el teniente Luis Carlos

Durante su adolescencia, el periodista comenzó a involucrarse activamente en actividades vinculadas a la causa Malvinas. Participó en el programa radial Malvinas, la verdadera historia y, a medida que creció, realizó distintos viajes a las islas. La primera visita ocurrió cuando era niño y le permitió conocer el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de su padre. Más adelante regresó en otras oportunidades, incluyendo una experiencia que lo llevó a recorrer Monte Dos Hermanas, el lugar donde había caído el militar.

De la memoria de Malvinas al desafío de volver a empezar tras un problema de salud: el presente de Santiago Martella

Mientras construía su historia vinculada a Malvinas, Santiago Martella desarrolló una carrera profesional ligada al periodismo. Según refleja su trayectoria laboral, inició su camino en medios radiales y televisivos vinculados a la información deportiva y de actualidad. Con el tiempo se consolidó como cronista y movilero en TN, donde participa en coberturas de interés general, acontecimientos sociales y eventos deportivos. Su estilo profesional se caracteriza por mantener un perfil bajo, centrado en el trabajo de campo.

Santiago Martella y su padre, el teniente Luis Carlos

Pese a su actividad cotidiana en los medios, cada aniversario relacionado con Malvinas suele volver a conectarlo con su historia personal. En más de una oportunidad compartió públicamente la carta que recibió de su padre y reflexionó sobre el significado de mantener viva la memoria de quienes combatieron durante el conflicto. También expresó que los grandes acontecimientos deportivos entre Argentina e Inglaterra no modifican las pérdidas ni reemplazan las ausencias.

A fines de agosto, el periodista sufrió un microinfarto de manera inesperada. Durante varias semanas eligió atravesar el proceso en privado y fue recién tiempo después cuando decidió compartir públicamente lo sucedido. En su relato, Santiago Martella describió jornadas de incertidumbre marcadas por estudios médicos, diagnósticos y preguntas inevitables frente a una situación que no esperaba enfrentar. Sin embargo, también explicó que la evolución fue favorable y que, tras recibir el alta, comenzó gradualmente a retomar sus actividades.

La publicación de Santiago Martella tras su microinfarto

Hoy, ya reincorporado a su rutina laboral y con una recuperación en marcha, Santiago Martella atraviesa una etapa que combina reflexión personal y continuidad profesional. El periodista volvió a sus compromisos en televisión, retomó paulatinamente la actividad física y eligió compartir una mirada sencilla sobre lo vivido. Entre la memoria de su padre y su presente en los medios, continúa construyendo un recorrido propio que excede el legado familiar.

VDV