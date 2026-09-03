De Laura Dern a George Clooney, los mejores looks de la alfombra roja del festival de Venecia 2026

El Festival Internacional de Cine de Venecia celebró el comienzo de su prestigiosa edición 83º, oficialmente este 2 de septiembre de 2026 en el icónico Lido de Venecia. El certamen cinematográfico más antiguo del mundo se extenderá hasta el 12 del mismo mes, con la promesa de noches llenas de importantes figuras y estrenos imperdibles. La velada ceremonial estuvo impregnada de una atmósfera de gran sofisticación internacional, con el estreno mundial de la película Ink , dirigida por Danny Boyle, y la presencia de actores de talla como Laura Dern y George Clooney.

Pietro Palumbo y Claudia Lagona Levante / Créditos: AFP

Faretta Radic / Créditos: AFP

Los mejores looks de la alfombra roja del festival de Venecia 2026

Tras un año de espera, llegó el momento de los cinéfilos internacionales y los analistas de moda de alta costura. Este 2 de septiembre del 2026, se celebró el primer día de la 83º edición del Festival de Venecia, que devolvió el máximo esplendor cinematográfico a los canales de la ciudad italiana, consolidando a la emblemática Sala Grande del Palazzo del Cinema, en el Lido de Venecia, como el epicentro absoluto de la sofisticación global.

Desde las primeras horas de la tarde, las cámaras se prepararon para el inicio de una jornada donde el glamour clásico y la audacia contemporánea convivieron en perfecta armonía. La noche alcanzó su punto cuando Laura Dern subió al escenario para entregar el prestigioso León de Oro a la trayectoria a su gran amigo George Clooney, un emotivo tributo que puso de pie a toda la sala y que sirvió como el gran catalizador de una velada.

Laura Dern / Créditos: AFP

George Clooney y Lawier Amal Clooney / Créditos: AFP

Claire Foy / Créditos: AFP

Kaouther Ben, directora de Tunes / Créditos: AFP

La sala deslumbró junto a la etiqueta formal con el clásico esmoquin para los hombres y vestidos de gala para las mujeres. Sin embargo, la alfombra roja demostró una evolución flexible hacia la sostenibilidad y la vanguardia artesanal, donde los diseñadores apostaron por tejidos reciclados de alta gama y técnicas de costura histórica. Las celebridades respetaron la solemnidad del certamen, pero introdujeron toques disruptivos mediante joyería escultórica y texturas asimétricas, transformando las rígidas normas de la etiqueta en un lienzo de expresión personal que cautivó a los críticos de moda internacionales.

Greta Scarano / Créditos: AFP

Kate Mara y Rooney Mara / Créditos: AFP

Stella Maxwell y Alessandra Ambrosio / Créditos: AFP

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr / Créditos: AFP

El cierre de esta espectacular velada inaugural llegó tras la proyección de la película de apertura, Ink, dando paso a una exclusiva cena benéfica a orillas del Adriático donde los presentes pudieron debatir sobre el thriller periodístico del creador de la prensa sensacionalista, Robert Murdoch. Este vibrante arranque dejó las expectativas en lo más alto para las próximas jornadas del Festival de Venecia, en las que se anticipa el debut de las producciones más arriesgadas, como lo es Búnker, Ritorno a Buenos Aires, y Glaxo.

Créditos: AFP

A.E