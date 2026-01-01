Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, se fue de vacaciones a Europa con Camila, la hermana de Rocío Pardo

Con postales que combinan viaje, amor y momentos compartidos, Toto Otero, hijo de Florencia Peña, disfrutó de unas vacaciones por Europa junto a su novia, Camila, la hermana de Rocío Pardo. La escapada, pensada como un cierre de año distinto, se transformó en una experiencia cargada de complicidad, afecto y disfrute compartido, lejos del ruido cotidiano.

El propio Toto sintetizó el espíritu del viaje con una frase breve y directa: “Fin de año”, escribió al publicar algunas de las imágenes. El recorrido comenzó en Londres, donde la pareja se dejó llevar por el pulso invernal de la ciudad. Caminatas urbanas, cielos grises y escenas cotidianas marcaron los primeros días del itinerario, vividos a paso calmo y sin apuro. En las postales se los ve relajados, abrigados y conectados con el ritmo de la capital británica.

Entre selfies espontáneas y cenas íntimas, el viaje también tuvo momentos simples que reflejan la complicidad de la pareja.

Toto Otero y una escapada europea marcada por el amor

Desde allí, el viaje continuó en París, una de las paradas más esperadas y, sin dudas, una de las más románticas. La ciudad sumó su encanto clásico a la experiencia de la pareja, con paseos nocturnos y cenas en restaurantes parisinos que quedaron registradas en imágenes cálidas y espontáneas. Uno de los momentos destacados fue la visita al Museo del Louvre, donde recorrieron sus salas y se detuvieron frente a la obra más icónica: la Mona Lisa, sumando una postal cultural al álbum del viaje.

Las cenas en París tuvieron un lugar central en el relato visual. Mesas bien puestas, copas de vino y luces tenues acompañaron largas charlas, reforzando la idea de un viaje vivido desde la cercanía. Las imágenes transmiten una relación consolidada, con gestos simples, miradas cómplices y una intimidad que no necesita ser subrayada.

Toto Otero y Camila Pardo en París

Camila, la novia de Toto Otero, y un viaje que celebró el vínculo

El tramo final fue Roma, la ciudad que Camila definió como su favorita. Allí, el viaje adquirió un tono más emotivo. Caminatas bajo la lluvia, paraguas abiertos y monumentos históricos como el Coliseo formaron parte de una estadía intensa y sensible. Fue en ese contexto donde Camila expresó públicamente lo que la experiencia significó para ambos: “Lo mejor para lo último, mi ciudad favorita en el mundo. Te amo con locura a vos, mejor compañero no puedo pedir”, escribió, etiquetando a Toto.

Entre Roma y París, Toto Otero y Camila sellaron el viaje con postales de amor, complicidad y algunos de los escenarios más icónicos de Europa.

Más allá de los destinos, la escapada dejó en claro el momento que atraviesa la pareja. Selfies espontáneos, trayectos nocturnos y paisajes urbanos se combinan con gestos de cariño y palabras sentidas. Entre Londres, París y Roma, el viaje se convirtió en una celebración del amor y del tiempo compartido, un cierre de año vivido con intensidad, complicidad y la certeza de estar eligiéndose también lejos de casa.