Quién es y a qué se dedica Samir Jaliff, el novio de Virginia Da Cunha que tiene 20 años menos que ella

Virginia Da Cunha supo reinventarse en la escena artística tras marcar a toda una generación con Bandana, un hito que, en los últimos meses, reavivó la nostalgia pop en la Argentina. Sin embargo, más allá de los escenarios masivos y las coreografías coreadas por miles, la cantante decidió explorar nuevos rumbos musicales y espirituales. Durante sus períodos fuera del grupo, se enfocó en su faceta como DJ de música electrónica y defensora de un estilo de vida consciente y conectado con la naturaleza. En este viaje de transformación personal y profesional, su camino se cruzó con el de Samir Jaliff, un joven emprendedor que comparte su misma pasión. Al unirse a la vida de Samir, Virginia no solo encontró un compañero sentimental, sino también un aliado con quien fusionar sus pasiones por el bienestar y el arte.

Virginia Da Cunha, Samir Jaliff

¿Quién es Samir Jaliff, la pareja de Virginia Da Cunha?

Samir Jaliff es un músico y emprendedor argentino que cobró gran notoriedad pública por su talento y su consolidada relación con Virginia Da Cunha. Nacido el 10 de noviembre de 2000, Samir celebró recientemente sus 26 años, consolidando una madurez artística que complementa a la perfección su estilo de vida. Desde muy joven descubrió una profunda conexión con el universo sonoro, lo que lo llevó a comenzar a gestar su perfil como DJ y productor musical. Su búsqueda constante de texturas y ritmos innovadores en la escena electrónica le permitió ganarse rápidamente el respeto de sus colegas y del público.

Su carrera dio un salto fundamental cuando comenzó a tocar para TODO Producciones, una plataforma que impulsó definitivamente su proyección en eventos de gran envergadura y festivales de vanguardia. Gracias a este respaldo, su nombre empezó a sonar con fuerza en los line-ups más exclusivos del circuito.

Hoy en día, su presente profesional se encuentra en plena expansión, caracterizado por una agenda activa y un sólido crecimiento de la mano de su pareja. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 6800 seguidores, un espacio virtual donde comparte sus últimas producciones, sesiones en vivo y la intimidad de sus giras, convirtiéndose en el reflejo de un artista que avanza a paso firme en la industria de la música electrónica actual.

¿Quién es Samir Jaliff, la pareja de Virginia Da Cunha?

La historia de amor de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff: diferencia de edad y la música como vínculo

La historia de amor de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff nació, según destacan en sus declaraciones públicas, en un momento de vulnerabilidad para ambos, cuando venían "golpeados" por la vida. La conexión se dio a mediados del 2025, fue inmediata y profunda, encontrando el uno en el otro la paz y el apoyo necesarios para abrir nuevos caminos. Aunque al principio su círculo íntimo conocía el romance, la pareja decidió hacerla pública a través de las redes sociales, consolidando su testimonio de amor frente a la mirada de sus seguidores.

El aspecto que más repercusión generó en el plano mediático es la diferencia de edad que hay entre ellos. Con 19 años de diferencia, ella de 45 años y él de 26, Virginia enfrentó con firmeza las críticas del sistema exponiendo que "la edad es una trampa" y que el ser no se mide en números sino en la evolución del espíritu. Para la dupla, los prejuicios quedaron totalmente en segundo plano gracias a que lograron estructurar una sólida convivencia y proyectos en común.

Decidieron mudarse juntos rápidamente, compartiendo su cotidianidad bajo un estilo de vida saludable y equilibrado. El verdadero motor de su unión fue la música. A través de las bandejas de DJ y la producción, crearon un lenguaje propio que no solo resuena en su intimidad hogareña, sino que también se expande hacia ambiciosos proyectos artísticos que hoy lideran juntos sobre los escenarios. Como símbolo definitivo de este pacto, ambos se grabaron en la piel un tatuaje con el número 22, sellando su profunda sintonía espiritual y conceptual.

La historia de amor de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

Los proyectos en común de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

La sinergia entre Virginia Da Cunha y Samir Jaliff dio vida a ambiciosos proyectos en común que marcan su presente profesional. El pilar fundamental de su alianza creativa es 22 (Twenty Two), un dúo de música electrónica donde logran un equilibrio perfecto. En este formato conceptual, Virginia aporta su icónica voz pop en vivo y su magnetismo escénico, mientras que Samir se encarga de las bandejas y las estructuras de la producción musical. Juntos construyeron una identidad sonora única que navega entre el house, el techno melódico y el indie dance.

Más allá de las cabinas de DJ, la pareja expandió su universo creativo al plano discográfico con el lanzamiento de su single debut titulado "Scorpion", editado bajo el sello independiente One Song Records. Este lanzamiento no solo marcó su carta de presentación formal en la industria musical internacional, sino que también funciona como la banda sonora de su propio estilo de vida.

Fuera de los escenarios, consolidaron un sólido proyecto enfocado en el bienestar y la sustentabilidad. Ambos generan de forma conjunta contenidos digitales dedicados a la concientización ecológica, la alimentación consciente y la vida en sintonía con la naturaleza.

Los proyectos en común de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

La unión de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff demuestra que el amor y la música trascienden cualquier barrera. A través de su proyecto 22 (Twenty Two), la pareja consolida un presente brillante, fusionando sus almas en una sintonía única que define un futuro en conjunto.