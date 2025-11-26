La noche de eliminación de MasterChef Celebrity volvió a dejar al público sin palabras. Después de una semana intensa en la que Ian Lucas logró salvarse en la “Última Chance” y Sofi Martínez quedó directamente sentenciada tras presentar el peor plato en la gala de beneficios, este miércoles 26 de noviembre llegó el momento de definir quién abandonó finalmente la competencia. Pero, a pesar de haber realizado uno de los mejores platos, la famosa eliminada fue Valentina Cervantes, que abandonó la competencia para regresar a Inglaterra.

Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

En una noche de mucha tensión Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, Eugenia Tobal, Sofi Martínez y Alex Pelao cocinaron al disco para intentar quedarse en MasterChef Celebrity. Todos ellos se enfrentaron a un desafío que exigió técnica, prolijidad y sabor, bajo la mirada implacable de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

MasterChef Celebrity

Como es habitual en las noches de eliminación, los delantales negros tuvieron que resolver una consigna sorpresiva que puso a prueba su creatividad y su capacidad de reacción. Mientras algunos participantes lograron destacarse con propuestas equilibradas y bien resueltas, otros lucharon contra errores de cocción, fallas en el emplatado y decisiones de último momento que no resultaron acertadas.

Finalmente, el jurado evaluó plato por plato y coincidió en que las preparación de Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango fueron las más débiles de la noche. Sin embargo, Donato de Santis les dio la buena noticia de que ninguno de los dos quedarían afuera del reality ya que Valentina Cervantes había decidido renunciar. De esta manera, ninguno de los competidores se quedó afuera.

Así fue la despedida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity

A más de tres semanas de que se confirmara su salida de MasterChef Celebrity, finalmente se emitió el programa con la renuncia de Valentina Cervantes. La influencer se quebró al contar que regresaba a Inglaterra para volver a vivir con su pareja, Enzo Fernández, y sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

Entre lágrimas, Valu dijo: "Me cuesta un montón pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, más que nada mis hijos quieren estar con la mamá y el papá juntos. Por ese motivo hoy me voy". Igualmente, sentenció ante las cámaras de Telefe: "Ojalá pueda volver, no prometo nada, pero quiero hacerlo".