La historia de Milka Truol, la mamá de Ernestina Pais, atravesada por pérdidas y tragedias

La trágica muerte de Ernestina Pais volvió a poner en primer plano a una figura que, aunque siempre se mantuvo alejada de la exposición mediática, fue fundamental en su vida: su madre, Milka Truol. La exbailarina, nacida en 1943, desempeñó un papel clave durante la infancia de la periodista y de su hermana, Federica Pais. A lo largo de los años, la historia de la familia Pais estuvo atravesada por profundas tragedias, pérdidas y momentos de enorme dolor que marcaron su vida y fortalecieron el estrecho vínculo entre madre e hijas.

Quién es Milka Truol, la madre de Ernestina Pais

Aunque no existen datos precisos sobre su fecha de nacimiento, se sabe que Milka Truol, madre de Federica y Ernestina Pais, nació en 1943 y actualmente tiene 83 años. Bailarina de profesión, fue una figura fundamental en la infancia de ambas comunicadoras. Según relató la propia ex conductora de Caiga Quien Caiga (CQC), en una entrevista con Intrusos (América TV) en 2019, tras el secuestro de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar, fue Milka quien las protegió y asumió por completo su crianza en un contexto atravesado por la persecución política, la lucha social y la incertidumbre.

Milka Truol junto a Ernestina Pais | Instagram

“Yo tenía cuatro, mi hermana siete”, recordó dejando en claro que era muy chica y que sus recuerdos estaban atravesados por el shock propio del momento y también por su corta edad. Mientras la matriarca intentaba rastrear a su marido mientras llevaba a cabo la familia, Federica tomó un rol crucial. “A mi hermana enseguida la pusieron un poco a cargo de mí. Eso en nuestra relación fue una carga, porque Federica nunca dejó de ser una mamá-hermana”.

Este vínculo influyó más adelante en su relación. “Cuando yo quería hacer mi vida, Federica se angustiaba mucho porque es mamá hermana”, recordó la periodista, aludiendo al rol de contención y protección que su hermana mayor asumió.

Milka Truol junto a Ernestina Pais | Instagram

Con los años, Ernestina relató que logró reconstruir buena parte de esa etapa de su vida gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyas investigaciones le permitieron completar y comprender muchos de los hechos que, hasta entonces, permanecían incompletos o difusos en su memoria. Además, respecto al rol de Milka, remarcó: “Mi mamá tuvo los enormes huevos de esconder la agenda de mi papá abajo de mi colchón”.

En ese intento de proteger a la familia, Truol tomó decisiones extremas de supervivencia durante el arbitrario allanamiento a su hogar. “Yo estaba durmiendo, mi mamá nos puso a resguardo… entraron a la casa a llevarse todo”. Incluso, hasta su perra fue escondida de los militares para cuidarla de la violencia extrema.

Todas estas experiencias traumáticas dejaron profundas heridas en Milka Truol y en sus hijas, Ernestina y Federica, quienes atravesaron el dolor de maneras muy diferentes. A más de cuarenta años del golpe de Estado, la periodista reconoció que muchas de esas heridas emocionales seguían abiertas. “Hay que entender cómo cada uno sufrió esa situación de tanto dolor”, expresó. Además, explicó que el proceso de duelo que vivió fue distinto al de su hermana: “Para mí fue diferente… yo no tengo recuerdos de mi padre”, admitió, en referencia a que era muy pequeña cuando pasó todo.

Milka Truol, mamá de Ernestina Pais | Instagram

El amor de Ernestina Pais hacia su madre

Las redes sociales de Ernestina Pais también se convirtieron en una vitrina para homenajear a Milka Truol, su mamá. A través de un sentido posteo que realizó en 2021, la presentadora hizo referencia al duro pasado que atravesaron como familia mientras compartía unas imágenes inéditas de su infancia. “Hoy encontré esta foto con mi mamá, debe ser la única que tengo con ella tan bebé. Eran épocas complicadas”, comenzó diciendo mientras desplegó unas fotos sepia donde la mujer la tiene en brazos mientras ella era tan sólo una pequeña.

Milka Truol junto a Ernestina Pais | Instagram

En esa línea, en otro posteo para el Día de la Madre, aprovechó para describirla: "La mina con el instinto maternal más extraño, con una belleza insuperable, con la peor suerte para elegir maridos y con los cojones más grandes que conocí en la vida". La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales destacaron el notable parecido físico entre madre e hija, mientras que otros elogiaron la belleza de Milka y la fortaleza que transmitía en cada una de las imágenes compartidas.

Milka Truol, mamá de Ernestina Pais | Instagram

Hoy, la vida vuelve a golpear con fuerza a Milka Truol. A sus 83 años, la exbailarina enfrenta una de las pérdidas más dolorosas: despedir a su hija Ernestina Pais, quien falleció el viernes 26 de junio en un accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Martínez. Tras una vida marcada por tragedias y profundas ausencias, la mamá de las conductoras vuelve a atravesar un duelo que conmociona a toda su familia y a un país entero.